Rainer hatte der "Bild" gesagt, mit ihm werde es keine Steuererhöhungen auf Fleisch geben und Fleisch solle auch von den Speiseplänen in Kindergärten und Schulen nicht verdammt werden. (...) Die Botschaft lautet: Wer sich gut ernähren will, darf gerne auch Fleisch essen. (...) Der designierte Minister hat angedeutet, dass er einen Fokus auf Entbürokratisierung, Digitalisierung und Planungssicherheit für Landwirte legen will. Zunächst bei den Strukturen anzusetzen, statt direkt mit neuen Auflagen und Verboten zu starten - gut so. Denn es ist doch so: Die tägliche Arbeit auf Höfen ist geprägt von Formularbergen. (...) Rainer kommt als Metzgermeister von der Basis, war viele Jahre Bürgermeister. Er verkörpert eine selten gewordene Nähe zur Lebensrealität vieler bäuerlicher Familienbetriebe und könnte gerade deshalb ein praxisnaher Vermittler werden - mit Ahnung statt nur Meinung.