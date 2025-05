Sam Altman startet Orb in den USA und $MIND-Presale nur noch 29 Tage verfügbar

Die Fusion aus Kryptowährungen und KI bietet ein enormes Potenzial, weshalb sich dieser Sektor besonders schnell entwickelt. So hat in dieser Woche der Geschäftsführer von OpenAI, Sam Altman, sein neues Kryptoprojekt Orb in den USA eingeführt. Bei diesem handelt es sich um ein Gerät, welches die Iris der Nutzer scannt.

Zeitgleich hat das Team von Mind of Pepe bekannt gegeben, dass sie den Vorverkauf in 30 Tagen beenden werden, wobei fortan noch weniger als 29 Tage verbleiben. Bisher konnte dieser schon 8,65 Mio. USD einnehmen und zählt somit zurzeit zu einem der erfolgreichsten Presales.

Während der Orb immer mehr Nutzer verifiziert, bereitet sich das Team von Mind of Pepe auf den Launch des eigenen Coins vor, welcher Ende Mai erfolgen wird. Allerdings scannt dieser nicht die Augen der Nutzer, sondern den Krypto-Markt nach profitablen Chancen.

Dabei arbeitet der KI-Agent vollständig autonom und bietet einen Echtzeit-Trading-Assistenten, welcher in jeder Marktlage die chancenreichsten Investmentchancen aufspürt. Darüber hinaus kann er mit unterschiedlichen dApps interagieren und eigene Token-Launches initiieren, wenn einmal nicht viele Chancen geboten werden.

Coins aus dem Sektor KI-Agenten sind wie auch $MIND beliebt

Bei Mind of Pepe handelt es sich um deutlich mehr als nur einen Handelsroboter. So wird er nicht durch einprogrammierte Parameter beschränkt, welche auf die Entwicklungen der Kryptoindustrie reagieren. Stattdessen kann er auch neue Trends anstoßen und zu einem einflussreichen Influencer werden.

KI-Agenten wie Mind of Pepe sind gerade sehr gefragt. Aktuell kommen diese Kryptowährungen laut den Angaben von CoinGecko auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,5 Mrd. USD. Allein über die vergangenen 24 Stunden haben sie einen Zugewinn von 5,8 % verzeichnet.

Insbesondere Coins wie Virtuals Protocol haben hohe Kursgewinne verbucht, wobei das Projekt über die vergangenen 30 Tage ein Plus von 218,0 % verbuchen konnte. Aber auch ai16z stieg in dieser Zeit um immerhin 71,8 %.

Mind of Pepe wird hingegen in weniger als 29 Tagen sein ICO beenden. Zudem werden Interessierte schon am 10. Mai vor dem Börsendebüt Zugriff auf den frühen Zugang der Software erhalten. Bis zum Abschluss des Vorverkaufs können die Coins eines der potenziell nächsten Top-KI-Agenten-Projekte der Kryptoindustrie für 0,0037515 USD gekauft werden.

World von Sam Altman startet in den USA und Mind of Pepe scannt den Krypto-Markt

Am Mittwoch hat Sam Altman in San Francisco das biometrische Identifizierungssystem von World - damals noch bekannt als Worldcoin - erstmalig in den USA vorgestellt, was einen wichtigen Schritt für das Unternehmen darstellt.

Mit diesem Projekt verfolgt er die Idee, einen anonymen Beweis für Menschen zu schaffen, was durch den Iris-Scanner sichergestellt werden soll, der auch als Orb bezeichnet wird. Diese Geräte werden nun in mehreren großen US-Städten verfügbar sein. Dies sind etwa Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville und San Francisco.

World is live in the USA. Verify your World ID in six key cities now. pic.twitter.com/cju65pn7L7 - World (@worldcoin) May 1, 2025

Auf diese Weise soll einem zunehmenden Problem begegnet werden: der erschwerten Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Menschen und Bots. Denn diese müssen über einen Orb ihre Einzigartigkeit als Mensch bestätigen, um die World ID zu erhalten. Bei dieser handelt es sich um eine digitale Identität, welche an den biometrischen Nachweis gebunden ist.

Nach der Verifizierung erhalten die Nutzer zudem den die Möglichkeit, den eigenen $WLD-Coin zu beanspruchen. Dennoch blieb das Projekt nicht von Kontroversen verschont, da es sich um sensible Daten handelt. Somit haben einige Kritiker ihre Bedenken über die Sicherheit, den Datenschutz und die Zentralisierung geäußert.

Dies ist umso wichtiger, wenn nur ein Unternehmen die globale Identitätsinfrastruktur kontrolliert. Schon jetzt haben sich mehr als 11 Mio. Personen aus unterschiedlichen Ländern der Welt mit den Orbs verifiziert. Manche wie Kenia haben den Dienst verboten und andere wie Hongkong haben sogar Razzien durchgeführt. In der EU und Argentinien untersucht man hingegen die Datenschutzpraktiken.

Der Start in den USA ist allerdings ein Meilenstein für die Fusion aus KI und Blockchain. Denn dies deutet an, dass schon bald die ersten Regulierungen folgen werden, um dem Innovationspotenzial den Weg zu ebnen. Diesem Pfad könnten sich wiederum auch andere anschließen.

Ob die Technologie optimistisch oder kontrovers ist, spielt weniger eine Rolle, denn ihre Ankunft wird den Sektor revolutionieren. Ebenso bereitet sich nun der neue KI-Agent von Mind of Pepe darauf vor, die Aufmerksamkeit des Krypto-Marktes auf sich zu ziehen.

Anstelle der Augen scannt dieser jedoch den Krypto-Markt, berät die Nutzer und verfolgt die Entstehung der neuesten Trends. All dies verwandelt er in umsetzbare Handelsideen, welch jedoch nur für die $MIND-Inhaber zugänglich sind.

Das beinhaltet Mind of Pepe: LLM, RAG und viel mehr

Der KI-Agent von Mind of Pepe basiert auf Ethereum und kombiniert Memecoin-Kultur mit einem sinnvollen KI-Projekt. Ein Kernelement ist die sich selbst optimierenden KI, welche Social-Media-Plattformen wie X nach Informationen und Stimmungen untersucht sowie direkt mit den dApps interagiert. Auf diese Weise sollen die neuesten Trends genutzt werden.

So wie die Orbs von World für eine permanente Identität sorgen, schafft Mind of Pepe eine Persönlichkeit, welche sich erinnert, lernt und sich weiterentwickelt. Dafür wurde das Persona-trainierte LLM (Large Language Model), mit dem Fachwissen der Kryptoindustrie angereichert.

Dies umfasst unter anderem einen semantischen Vektorabgleich für ein tieferes kontextuelles Verständnis. Außerdem ist es das RAG-Modul (Retrieval-Augmented Generation), welches für die Akkumulation von Live-Daten und Echtzeit-Einsichten genutzt wird.

Hinzu kommt eine dauerhafte Datenschicht, mit welcher die langfristigen Trends besser erkannt werden sollen. Ebenfalls gibt es eine modulare Architektur, in welche Dashboards, Trading-Bots und andere DeFi-Protokolle integriert werden können. Somit ist es mit World vergleichbar, dass ebenfalls in verschiedenen Ökosystemen implementiert werden soll.

What makes MIND different:



?Persona-trained LLM for crypto-native communication

?Semantic vector matching for context-aware intelligence

?Retrieval-Augmented Generation for accurate, grounded outputs

?Persistent data layer for trend recognition over time

?Modular… - MIND of Pepe (@MINDofPepe) April 23, 2025

Darum könnte sich ein Investment in $MIND vor der Listung lohnen

Memecoins versuchen sich meistens nur irgendwelche neuen Moden zunutze zu machen. Mind of Pepe kann hingegen auch eigene Trends schaffen. Zudem verwendet es nicht nur den Hype der Memetoken, sondern es ist ein nützliches Projekt, welches seinen Inhabern mit KI-Tools höhere Chancen auf dem Krypto-Markt ermöglicht.

MIND of Pepe AI agent is coming to X - May 10th



We're proud to announce that MIND of Pepe, our autonomous AI agent, goes live on May 10th.



This isn't a trading bot. MIND is a purpose-built intelligence system that ingests and cross-validates real-time data from across the… pic.twitter.com/rEuMsWKLu8 - MIND of Pepe (@MINDofPepe) April 23, 2025

Schon am 10. Mai soll sich die KI erstmalig in der ersten Version nutzen lassen. Sofern Sie zu den frühen Unterstützern von Mind of Pepe zählen, erhalten Sie bevorzugten Zugang zu Erkenntnissen, einen Vorteil im sich schnell entwickelnden KI-Ökosystem und direkten Zugriff auf die KI, welche für die Identifizierung der chancenreichsten Investmentideen wichtig ist. Somit sollen Sie nicht nur Trends folgen können, sondern sie nutzen, während sie entstehen.

Fortan ist allerdings nicht mehr viel Zeit übrig, um die $MIND-Coins im Vorverkaufsangebot zu kaufen, wobei der Countdown weniger als 29 Tage anzeigt. Durch ein Investment während des Presales können die Anleger als einige der ersten den neuen KI-Agenten testen, noch bevor der Rest des Krypto-Marktes davon erfahren hat.

Wale haben $MIND bereits gekauft, so können Sie es auch

Das Team von Mind of Pepe hat nun die Endphase der Finanzierung angekündigt, was möglicherweise auch einen Wal dazu bewegte, mit nur einer Transaktion 33 Mio. $MIND-Coins zu kaufen. Dies deutet darauf hin, dass das "Smart Money" Gefallen an Mind of Pepe gefunden hat und der Vorverkauf schnell zu Ende sein kann.

Ein frühes Engagement von Großanlegern zeigt, dass sie in $MIND eine chancenreiche Kryptowährung entdeckt haben. Es ist unklar, ob dies auf Research, Datensignale oder Überzeugungen in die Geschäftsidee zurückzuführen ist. Dennoch ist es ein bullisches Anzeichen für die Markteinführung, wenn die Wale jetzt schon ihr Interesse zeigen.

Für einen Kauf der $MIND-Coins öffnen Sie die Website und verbinden dann eine digitale Geldbörse (z. B. Best Wallet). Dann stehen als Zahlungsmethoden ETH, USDT und Bankkarten zur Verfügung. Herunterladen können Sie sie über Google Play und Apple App Store.

Die neu erworbenen Coins können für eine jährliche Rendite in Höhe von 265 % gestakt werden. Jedoch werden die Zinsen dynamisch an die Anzahl der gestakten Coins angepasst. Zudem können Sie mit einem früheren Einstieg mehr verdienen.

Um immer über die neuesten Entwicklungen von Mind of Pepe informiert zu bleiben, folgen Sie dem Projekt auf X und Telegram.

Jetzt Mind of Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.