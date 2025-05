DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

US-Arbeitsmarkt zeigt sich im April robust

Das US-Jobwachstum hat im April die Erwartungen übertroffen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 177.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 133.000 erwartet. Allerdings wurden die Angaben für die beiden Vormonate kumuliert um 58.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für März nun ein Stellenplus von 185.000 (vorläufig: 228.000) und für Februar von 102.000 (vorläufig: 117.000).

Auftragseingang der US-Industrie im März gestiegen

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im März um 4,3 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Das entsprach exakt der von Volkswirten erwarteten Rate. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 0,6 Prozent berichtet worden.

Trump will Havard University die Steuerbefreiung entziehen

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Steuerbefreiung der Harvard University zu widerrufen. Dies ist der jüngste Schlag in der Kampagne der Regierung gegen die Ivy-League-Schule. "Wir werden Harvard den Status der Steuerbefreiung entziehen. Das ist es, was sie verdienen", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social.

Trump und Kanadas Premierminister Carney treffen sich am Dienstag

Ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem kanadischen Premierminister Mark Carney ist nach Angaben eines hochrangigen Beamten für kommenden Dienstag geplant, um Vorgespräche über einen neuen bilateralen Wirtschafts- und Sicherheitspakt aufzunehmen. Trump sagte diese Woche, er erwarte ein Treffen zwischen den beiden Regierungschefs in der kommenden Woche.

Peking erwägt in Fetanyl-Streit Angebot an die USA - Kreise

Peking erwägt Möglichkeiten, auf die Kritik der US-Regierung an Chinas Rolle im Fentanyl-Handel zu reagieren, wie informierte Personen sagen. Dies könnte einen Ausweg aus den Feindseligkeiten eröffnen und die Aufnahme von Handelsgesprächen ermöglichen. Der Sicherheitsbeauftragte des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, Wang Xiaohong, habe sich in den vergangenen Tagen erkundigt, was das Trump-Team von China in Bezug auf die chemischen Bestandteile zur Herstellung von Fentanyl erwarte, sagten die Personen.

OPEC+ zieht Treffen zu Förderquoten auf Samstag vor - Agentur

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) plus ihre Verbündeten haben ihre Videokonferenz zur Erörterung der Fördermengen für Juni offenbar um zwei Tage auf Samstag vorverlegt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf nicht näher identifizierte Delegierte. Das Treffen der Ölminister der OPEC+, das ursprünglich für den 5. Mai angesetzt war, könnte die Entwicklung der Ölpreise in den kommenden Wochen bestimmen. Die Mehrheit der von Bloomberg befragten Händler rechne damit, dass das Kartell sein Angebot weiter ausweite.

