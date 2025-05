Von Biden lernen in Sachen Jobs und fragwürdigen US-Arbeitsmarktdaten heißt auch für die Trump-Administration siegen lernen: bei den heutigen Daten hat das sogenannte Birth/Death-Model fast 400.000 Jobs hinzugefügt: angeblich sind also so viele neue Firmen entstanden wie seit 2023 nicht mehr - was angesichts der extremen Unsicherheit im Rahmen der Trump-Zölle aber wohl eher unwahrscheinlich ...

