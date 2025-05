Die Stimmung am Aktienmarkt hat sich zwar zuletzt wieder deutlich aufgehellt. Es scheint, als könne das Worst-Case-Szenario im Zoll-Streit vermieden werden. Dennoch ist die Kuh noch nicht vom Eis. Denn ein Deal zwischen den USA und China ist noch nicht Sicht.Und viele große US-Firmen blieben mit ihren Zahlen hinter den Erwartungen zurück. Wie geht's an den Börsen weiter?Der Börsenpunk lädt in der aktuellen Sendung unter anderem auch zum Q&A-Special. Jede Woche flattern via Mail, Instagram, Youtube ...

Den vollständigen Artikel lesen ...