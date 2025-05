NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sind am Freitag im Verlauf deutlich unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 61,15 US-Dollar. Das waren 98 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni fiel um 1,11 Dollar auf 58,13 Dollar.

Kreisen zufolge diskutieren wichtige Mitglieder des Ölförderverbunds Opec+ eine erneute Ausweitung der Produktion. Dabei gehe es um etwa 400.000 Barrel pro Tag, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Delegierte.

Im vergangenen Monat hatte der von Saudi-Arabien und Russland geführte Verbund den Ölmarkt mit einer Anhebung der Produktionsmenge um 411.000 Barrel pro Tag überrascht. Das war dreimal soviel wie ursprünglich geplant./he/tih