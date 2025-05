Spatial Corp., eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, kündigt das Release 2025 1.0.1 sowie Updates für mehrere Produktlinien an. Der führender Anbieter von Softwareentwicklungspaketen für Design-, Fertigungs- und Engineeringlösungen unterstreicht sein Engagement für die Versorgung seiner Kunden mit innovativen Lösungen für die Bereiche CAD bis hin zur Simulation und zur Fertigung und darüber hinaus.

Das Release 2025 1.0.1 umfasst erweiterte Funktionen für die Optimierung von Fertigungs- und Simulationsabläufen. Hervorzuheben ist dabei eine API zur Erkennung benutzerdefinierter Features in ACIS für effizientere Modellvereinfachung, erweiterte CAD-Format-Unterstützung einschließlich der Ausgabe von PMI gemäß STEP AP242 sowie weitere Verbesserungen bei der Ausblendung verborgener Körper. Mit diesem Release reduziert Spatial manuelle Aufgaben, erhöht die Genauigkeit bei der Geometrieübertragung und erweitert sein Toolset für automatisierte Design-to-Manufacture- und Design-to-Simulation-Prozesse.

3D ACIS Modeler

Custom Feature Detection (Beta): Die Modellvereinfachung erfordert vom Endnutzer oft manuelle, sich ständig wiederholende Arbeiten. Diese Funktion ermöglicht Endnutzern die Definition eines benutzerdefinierten Features und die automatische Erkennung weiterer Instanzen davon im Modell.

Panel Ray Fire: Statt einzelne Strahlen zu senden, kann Ihre Anwendung über diese neue Schnittstelle nun ein Array von Strahlen in einem strukturierten rechteckigen Muster definieren und damit die Leistung erheblich steigern.

Verbesserungen beim Skinning: Optimierte Algorithmen reduzieren Verdrehungen und Selbstüberschneidungen und liefern sauberere und genauere Ausgabeflächen.

3D InterOp

Verbesserungen beim Creo Reader Cosmetic Sketch Translation: Umwandeln von Text aus kosmetischen Skizzen in Drahtgitterkörper zur Unterstützung von Gravur-Workflows. Table Patterns: Tabellenmuster bieten eine flexible Möglichkeit zur Spezifizierung der Lage von Features für Verarbeitungsprozesse wie Bohren, Fräsen, Schneiden und Stanzen von Löchern. Dieses Release unterstützt nun die Extraktion von Tabellenmustern.

Sketch Support for Inventor: Import von Entwurfsdaten aus Drahtkörpern aus Inventor 2023 und später.

STEP AP242 Support: Das Schreiben von importierten semantischen PMI-Daten auf STEP AP242 wird nun unterstützt. Die Erstellung von PMI-Daten soll rechtzeitig für das nächste Release verfügbar sein.

Drahtgitter-Unterstützung in glTF Writer: Diese Funktion ermöglicht es den Kunden, CAD-Dateien für Web-Viewer-Anwendungen mit PMI in gITF zu konvertieren.

Aktualisierte CAD-Formatversions-Unterstützung: IFC 4.3.2.0 NX 2412 Parasolid 37.0 Revit 2025 Solid Edge 2025

Diese Funktion ermöglicht es den Kunden, CAD-Dateien für Web-Viewer-Anwendungen mit PMI in gITF zu konvertieren. Aktualisierte CAD-Formatversions-Unterstützung: IFC 4.3.2.0 NX 2412 Parasolid 37.0 Revit 2025 Solid Edge 2025



Data Prep 3D InterOp Add-On

Hidden Body Removal: Für Teile ermöglicht ein neues, optionales Verhalten das Identifizieren und Markieren verborgener Körper, ohne sie zu entfernen. Das Entfernen verborgener Körper für Baugruppen ist nun für Vorführzwecke in begrenztem Umfang verfügbar. Den Kunden erwarten bald weitere Verbesserungen für das Entfernen verborgener Körper, da Data Prep für Spatial weiterhin im Fokus stehen wird.

CGM Modeler

Erzeugung paralleler Kurven auf einem Körper (Beta): Bei diesem Release wurde ein neuer Operator eingeführt, der parallele Kurven auf der Oberfläche eines Körpers erstellt, die durch einen festgelegten geodätischen Abstand voneinander getrennt sind. Diese Funktion ist besonders bei Fertigungsabläufen vorteilhaft, bei denen ein präziser Abstand zwischen benachbarten Werkzeugwegen erforderlich ist.

C#-Schnittstelle: Im Rahmen dieses Updates wurden mehrere Verbesserungen bei der Speicherverwaltung durchgeführt.

CSM-CVM

CVM-Netzqualitätsverbesserungen: Die Gleichmäßigkeit des Netzes wurde bei adaptiven Abläufen verbessert.

CDS

Unterstützung für weiche Einschränkungen: Möglichkeit der Konvertierung zwischen geometrischen und weichen Einschränkungen.

Über Spatial Corp.

Spatial Corp., eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, ist der führende Anbieter von 3D-Softwareentwicklungspaketen für technische Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen. Anwendungspakete für räumliche 3D-Modellierung, 3D-Visualisierung und CAD-Konvertierungssoftware helfen Anwendungsentwicklern bei der Erstellung marktführender Produkte, der Konzentration auf ihre Kernkompetenzen sowie bei der Verkürzung der Zeit bis zur Markteinführung. Seit über 35 Jahren werden die 3D-Softwareentwicklungspakete von Spatial von vielen der weltweit bekanntesten Softwareentwickler, Hersteller, Forschungsinstitute und Universitäten eingesetzt. Die Firmenzentrale von Spatial liegt in Broomfield, Colorado. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, in Frankreich, Deutschland, Japan, China und im Vereinigten Königreich. Um weitergehende Informationen über die jüngsten Updates und Produktangebote von Spatial zu erhalten, besuchen Sie bitte www.spatial.com.

