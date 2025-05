XRP vor möglichem ETF-Durchbruch: Kurspotenzial und technische Signale im Fokus

Der Ripple-Token (XRP) bewegt sich aktuell stabil oberhalb von 2,20 US-Dollar, gestützt durch das Zusammenspiel der 50- und 100-Tage-EMAs. Mit einem aktuellen Kurs von 2,22 US-Dollar richten viele Trader ihren Blick auf einen möglichen Durchbruch der seit vier Monaten bestehenden fallenden Trendlinie, was den Weg für einen Anstieg bis auf 3,00 US-Dollar ebnen könnte.

Wachsende ETF-Hoffnungen treiben XRP-Kurs

Ein entscheidender Impuls für den XRP-Kurs kommt von regulatorischer Seite: Seit Paul Atkins die Führung der US-Börsenaufsicht SEC übernommen hat, sind die Chancen für eine Spot-ETF-Zulassung bei XRP laut Polymarket auf 85 Prozent gestiegen - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 65 Prozent, die noch vor knapp zwei Monaten prognostiziert wurden. Plattformen wie Santiment berichten zudem von einer zunehmenden Erwartung neuer Allzeithochs.

Trotz der kürzlichen Entscheidung der SEC, die Prüfung des ETF-Antrags von Franklin Templeton auf den 17. Juni zu verschieben, bleibt die Stimmung am Markt optimistisch. Eine Zulassung könnte institutionelles Kapital anziehen und XRP stärker im traditionellen Finanzsektor verankern, was das langfristige Kurspotenzial deutlich erhöhen würde.

Technische Indikatoren senden gemischte Signale

Technisch betrachtet zeigt sich XRP überwiegend bullish. Der MACD-Indikator hat am 12. April ein klares Kaufsignal ausgelöst, als die blaue Linie über die rote Signallinie stieg. Der Anstieg über die Nulllinie mit grünen Histogrammen deutet darauf hin, dass weiteres Aufwärtsmomentum entstehen könnte - insbesondere bei einem Ausbruch über die genannte Trendlinie im Tageschart.

Allerdings gibt es auch Warnsignale zu beachten. Trader sollten die wichtigen Widerstandszonen bei 2,50 und 2,80 US-Dollar im Blick behalten, da dort Gewinnmitnahmen den Aufwärtstrend kurzfristig bremsen könnten. Zudem warnt das SuperTrend-Tool, dass eine Umstellung von grün auf rot auf neue Verkaufswellen hindeuten könnte. Ein weiteres Risiko stellt das nachlassende Interesse an XRP in den sozialen Medien dar, was laut Santiment in den letzten drei Monaten kontinuierlich gesunken ist.

Solaxy Presale zieht Investoren an: Layer-2-Lösung für Solana verspricht Innovation

Während XRP auf ETF-Hoffnungen setzt, entwickelt sich bei Solana mit der neuen Layer-2-Lösung Solaxy ein vielversprechendes Projekt. Diese Technologie könnte nicht nur die bekannten Skalierungsprobleme von Solana lösen, sondern auch den Weg für Kursziele von 180 oder sogar 200 US-Dollar ebnen.

Solaxy hat im laufenden Presale bereits über 32,7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der native Token SOLX ist derzeit noch für 0,00171 US-Dollar erhältlich - allerdings nur für begrenzte Zeit, bevor eine Preiserhöhung ansteht. Die Nachfrage steigt rapide, da Solaxy verspricht, Solanas Geschwindigkeit und Effizienz durch Off-Chain-Prozesse weiter zu verbessern - ähnlich wie Arbitrum bei Ethereum, jedoch speziell auf Solanas Architektur zugeschnitten.

