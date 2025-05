Münster (ots) -Erstmals in diesem Jahr ist der Eurojackpot auf seine maximale Summe angestiegen. Um 120 Millionen Euro geht es am kommenden Dienstag (6. Mai) für die Spielteilnehmer aus 19 europäischen Ländern.Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag (2. Mai) wurden die Gewinnzahlen 3, 15, 22, 33 und 35 sowie den beiden Eurozahlen 1 und 7 ermittelt. Kein Spielteilnehmer hatte diese Kombination komplett auf seinem Tippzettel. Dennoch gab esglückliche Hochgewinner.Neun Spielteilnehmer waren mit fünf richtigen Zahlen im Feld 5aus50 und einer richtigen Eurozahl erfolgreich undkönnen sich in der zweiten Gewinnklasse über 377.031,60 Euro freuen. Die Gewinne werden in Baden-Württemberg, Bayern (2 x), Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt ausgezahlt.Elf weitere Hochgewinner trafen die dritte Gewinnklasse und erhalten jeweils 173.968,60 Euro. Hier gehen die Gewinne nach Baden-Württemberg (3 x), Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (2 x), dem Saarland, Kroatien, Norwegen und Italien.Mega-Jackpot: 120 Millionen Euro am DienstagFür alle anderen Spielteilnehmer aus den 19 teilnehmenden europäischen Ländern bedeutet dies die Chance auf einen erneuten Versuch: Der Jackpot wächst im obersten Gewinnrang nun auf seine maximal mögliche Summe von 120 Millionen Euro an.Damit aber nicht genug: Durch den Überlauf des Jackpots bildet sich auch in der zweiten Gewinnklasse ein weiterer Jackpot von rund 13 Millionen Euro. Somit besteht für alle Tipper die Chance, auch in der zweiten Gewinnklasse eine hohe Millionensumme abzuräumen. Fünf richtige Gewinnzahlen und eine passende Eurozahl reichen aus, um diesen Rang zu treffen (Chance 1: 7 Millionen).Fünf Mega-MillionäreDer Eurojackpot ist zum achten Mal auf die maximal mögliche Summe angestiegen. Der Betrag von 120 Millionen Euro wurde bisher fünfmal an Einzelgewinner ausgezahlt:- Dänemark (Juli 2022)- Berlin (November 2022)- Schleswig-Holstein (Juni 2023)- Norwegen (Januar 2024)- Dänemark (Juni 2024)Bislang zweimal wurde ein 120-Millionen-Jackpot von mehreren Spielteilnehmern gleichzeitig getroffen: Im April 2024 (Nordrhein-Westfalen und Slowenien) und im Dezember 2024 (Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz) trafen jeweils zwei Tipper gleichzeitig den ersten Rang. In diesen Fällen teilten sie sich den Jackpot und erhielten jeweils 60 Millionen Euro.Weitere Informationen zur Lotterie Eurojackpot gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6025015