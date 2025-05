Die von Donald Trump eingeführten Zölle treffen insbesondere die Bekleidungs- und Schuhhersteller hart. In einem gemeinsamen Schreiben an den US-Präsidenten fordern sie nun eine Befreiung ihrer Branche von den Abgaben.Der Handelsverband Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA) hat das Schreiben an das Weiße Haus übermittelt. Darin bittet der Verband um eine Ausnahme von den sogenannten "reziproken Zöllen", die nach seiner Einschätzung eine "existenzielle Bedrohung" für die US-Schuhindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...