Ethereum zeigt Anzeichen für mögliche Trendwende: Analysten sehen Erholungspotenzial bis 10.000 Dollar

Die Erholung am Kryptomarkt gewinnt weiter an Fahrt. Bitcoin notiert wieder bei 97.000 Dollar und nähert sich seinem Allzeithoch, während Ethereum sich bei rund 1.850 Dollar bewegt. Bemerkenswert ist, dass ETH auf Wochensicht sogar stärker zulegen konnte als Bitcoin. Nach fünf Monaten kontinuierlicher Abwärtsbewegung seit Dezember letzten Jahres könnte der Mai nun die lang erwartete Trendwende für Ethereum bringen.

Ethereum mit attraktivem Risiko-Rendite-Verhältnis

Für Ethereum sollte bereits das letzte Jahr den großen Durchbruch markieren. Die Zulassung der Spot ETFs und zunehmendes institutionelles Interesse nährten Hoffnungen auf eine beispiellose Rallye. Stattdessen rutschte der Kurs immer weiter ab - year-to-date liegt ETH mit 45% im Minus, während Bitcoin um 3% zulegen konnte.

Doch genau diese Unterbewertung könnte jetzt die große Chance darstellen. Während viele Anleger Ethereum den Rücken kehren, erkennen Experten und Wale das enorme Potenzial. Jüngste On-Chain-Daten zeigen, dass große Investoren wieder massiv ETH kaufen. Der Kurs weist zudem auffällige Ähnlichkeiten zu Bitcoin vor dessen großer Rallye der letzten zweieinhalb Jahre auf. Analysten sehen Kursziele von bis zu 10.000 Dollar für Ethereum in den nächsten zwei Jahren.

Wale akkumulieren ETH in beeindruckendem Tempo

Die Blockchain-Analyseplattform Lookonchain berichtet von signifikanten ETH-Käufen durch Wale in den letzten Stunden. Ein Investor mit der Wallet-Adresse 0xDdb4 lieh sich 3,44 Millionen USDC von der Lending-Plattform Aave, um damit 1.856 ETH zu erwerben. Ein weiterer Wal (0xf84d) nahm 1,64 Millionen USDC auf, um 1.259 ETH zu kaufen, während eine neu erstellte Wallet allein 2.250 ETH im Wert von 4,12 Millionen Dollar von einer Börse abhob.

Spätestens wenn Ethereum die 2.000-Dollar-Marke zurückerobert, dürfte ein Umdenken bei vielen Anlegern einsetzen. Ob dies ausreichen wird, um ETH auf ein neues Allzeithoch zu katapultieren, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit richten viele Investoren ihren Blick auf alternative Anlagemöglichkeiten wie Solaxy, das von Analysten als Kandidat für eine baldige Kursexplosion gehandelt wird.

Solaxy Presale erreicht beeindruckende 33 Millionen Dollar

Solaxy ($SOLX) positioniert sich als die erste Layer-2-Lösung für Solana und könnte damit eine ähnliche Rolle einnehmen wie Arbitrum oder Optimism im Ethereum-Ökosystem. Obwohl Solana für seine Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionskosten bekannt ist, kämpft das Netzwerk regelmäßig mit Überlastungen und Ausfällen. Solaxy zielt darauf ab, genau diese Probleme zu lösen und das Netzwerk zu stabilisieren.

Das Investoreninteresse ist beeindruckend: Der laufende Presale hat bereits fast 33 Millionen Dollar eingesammelt, was Solaxy zu einem der erfolgreichsten ICOs des Jahres macht. Analysten prognostizieren einen möglichen Kursanstieg um das 5- bis 10-fache nach dem offiziellen Launch, besonders wenn Solaxy ähnliche Erfolge wie andere Layer-2-Projekte im Ethereum-Ökosystem erzielen kann. Frühe Investoren profitieren nicht nur vom günstigen Einstiegspreis, sondern auch von potenziellen First-Mover-Vorteilen in diesem wachsenden Marktsegment.

