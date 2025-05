Höhepunkte der Pressemitteilung:

Battery X Rebalancing Technologies gibt die Lieferung des Prototyps 2.0 bekannt, seiner zum Patent angemeldeten Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Maschine der zweiten Generation, die einen großen Fortschritt seiner Hardware- und Softwareplattform darstellt. Der Prototyp 2.0 verfügt über moderne Diagnosemöglichkeiten, eine Rebalancing-Technologie der nächsten Generation, ein kompaktes und effizientes Design sowie erweiterte technische Fähigkeiten und bringt das Unternehmen in eine günstige Position für eine zukünftige Kommerzialisierung. Der Prototyp 2.0 ist der zweite bedeutsame Meilenstein für Battery X Rebalancing Technologies im Jahr 2025, nachdem das Unternehmen beim USPTO bereits vorläufige Patentanträge für seine Rebalancing-Innovationen der nächsten Generation eingereicht hat. Battery X Rebalancing Technologies plant, im Mai 2025 ein exklusives Live-Enthüllungsevent für Investoren zu veranstalten und erste Ergebnisse aus ersten Versuchen zum Rebalancing von EV-Batterien vorzustellen.

VANCOUVER, British Columbia - 2. Mai 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW, WKN: A40X9W) ("Battery X Metals" oder das "Unternehmen"), ein Ressourcen- und Technologieunternehmen, das sich für die Energiewende einsetzt, gibt bekannt, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Battery X Rebalancing Technologies Inc ("Battery X Rebalancing Technologies") mit der Lieferung seines Prototyps der zweiten Generation ("Prototyp 2.0") seiner zum Patent angemeldeten Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Maschine, die die verbleibende Nutzungsdauer von Batterien in Elektrofahrzeugen verlängern und den Bedarf an kostspieligen Batteriewechseln für Besitzer von Elektrofahrzeugen reduzieren soll, einen entscheidenden Meilenstein gesetzt hat.

Um diesen bedeutenden Fortschritt zu präsentieren, plant Battery X Rebalancing Technologies die Vorstellung von Prototyp 2.0, seinem bislang fortschrittlichsten Lithium-Ionen-Batterie-Ausgleichssystem, im Rahmen einer exklusiven Live-Veranstaltung für Investoren (das "Live-Enthüllungsevent"), die voraussichtlich im Mai 2025 stattfinden wird. Das Live-Enthüllungsevent soll Aktionären und Stakeholdern einen ersten Einblick in den Prototyp 2.0 geben, einschließlich einer Demonstration der Kernfunktionen, Aufnahmen von der Entwicklung hinter den Kulissen und Einblicke in die zum Patent angemeldete Batterie-Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies, die Entwicklungsroadmap, die voraussichtliche Marktreife und die zukünftige Markteinführungsstrategie.

Visionäre Technologien zur Förderung der Energiewende

Battery X Rebalancing Technologies ist ein Technologieunternehmen im Entwicklungsstadium, das an vorderster Front der Energiewende steht, die Revolution der Elektrofahrzeuge unterstützt und innovative Technologien zur Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen- und EV-Batterien entwickelt. Seine Mission besteht darin, die Lebensdauer von Lithium-Ionen- und Elektrofahrzeugbatterien zu verlängern.

Hinsichtlich der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. September 2024 hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit seinem Entwicklungspartner Beijing Pengneng Science & Technology Ltd. den Prototyp 2.0, einen Prototyp der zweiten Generation seiner zum Patent angemeldeten Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Maschine, fertiggestellt und erhalten, der wesentliche Verfeinerungen und Updates des ursprünglichen Prototyps enthält, einschließlich aktualisierter Abmessungen, eines optimierten Gewichts und weiterer damit in Zusammenhang stehender Ausrüstungen.

Abgesehen vom zum Patent angemeldeten Rebalancing-Software- und Hardwaresystem wird der Prototyp 2.0 auch von einem umfassenden Satz an Hilfsausrüstungen begleitet, einschließlich eines Multifunktions-Batteriediagnosegeräts, Tablets für die Systemschnittstelle, einer Batteriepack-Hebebühne sowie isolierter Werkzeugsätze.

Über den Prototyp 2.0

Der Prototyp 2.0 stellt den Höhepunkt einer mehrjährigen Forschung und Entwicklung dar und wurde konzipiert, um moderne Hardware- und Softwarefunktionen zur Diagnose von Batterieproblemen sowie zur Optimierung der Leistung von Lithium-Ionen- und EV-Batterien zu integrieren. Das System soll Folgendes bieten:

- Moderne Zustandsdiagnosemodule

Konzipiert, um die maximal verfügbare Kapazität von EV-Batteriezellen zu ermitteln und die Wiederverwendung gebrauchter EV-Batteriezellen für Second-Life-Batterieanwendungen zu ermöglichen.

- Rebalancing-Technologie der nächsten Generation

Zur Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen einzelnen Zellen, zur Verlängerung der Betriebsdauer sowie zur Optimierung der Energieabgabe im gesamten Batteriepack.

- Verbessertes Design und Benutzeroberfläche

Mit kompakterem und effizienterem Profil, verbesserter Ästhetik, die auf zukünftige Markenrichtlinien abgestimmt ist, und verbesserter Benutzerfreundlichkeit für den Einsatz vor Ort.

- Erweiterte technische Möglichkeiten

Dechiffrier-Tools, Module zur Prüfung der Luftdichtheit, Anschlüsse und andere Verbesserungen, um zukünftige Standards für die Marktreife zu erfüllen.

Der Prototyp 2.0 ist ein bedeutsamer Meilenstein in Richtung Konsolidierung der Marktposition als führende Autorität beim Rebalancing und der Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen- und EV-Batterien. Die zum Patent angemeldete Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies - die vom National Research Council of Canada ("NRC") validiert wurde, wie unten beschrieben - verdeutlicht das Bestreben des Unternehmens, reale Lösungen zu liefern, die die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Batterien unterstützen.

Die Lieferung des Prototyps 2.0 ist der zweite bedeutsame Meilenstein in Richtung Produktentwicklung von Battery X Rebalancing Technologies im Jahr 2025. Hinsichtlich der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. April 2025 hat Battery X Rebalancing Technologies beim United States Patent and Trademark Office ("USPTO") einen Antrag auf vorläufige Patentanmeldung für seine Software- und Hardwaretechnologie-Innovationen der nächsten Generation für das Rebalancing von Batterien eingereicht.

Geplante nächste Schritte

Die nächsten Schritte von Battery X Rebalancing Technologies beinhalten strenge Tests, um die optimale Leistung und Kompatibilität mit einer Vielzahl von EV-Batteriemarken und -modellen zu validieren. Battery X Rebalancing Technologies plant, seinem Entwicklungspartner Feedback für laufende Verbesserungen zu geben, um bis zum vierten Quartal 2025 eine kommerziell nutzbare Einheit zu liefern. Weitere Durchläufe könnten anhand der Ergebnisse von Vor-Ort-Tests erforderlich sein.

Battery X Rebalancing Technologies beabsichtigt, weitere Updates hinsichtlich seiner Testinitiativen, Entwicklungsfortschritte und strategischen Fortschritte in zukünftigen Pressemitteilungen bereitzustellen, während es seine zum Patent angemeldeten Technologien weiterentwickelt, um das langfristige Wachstum der EV-Industrie zu unterstützen.

Battery X Rebalancing Technologies richtet sein Hauptaugenmerk nach wie vor auf die Weiterentwicklung seiner zum Patent angemeldeten Hardware- und Softwaretechnologien, um innovative, nachhaltige Lösungen zu liefern, die die Lebensdauer von Batterien verlängern, das langfristige Wachstum der EV-Industrie unterstützen und die steigende Nachfrage nach Rebalancing und Verlängerung der Lebensdauer von Batterien erfüllen.

Live-Enthüllungsevent und Demonstration des Prototyps 2.0

Battery X Rebalancing Technologies plant im Mai 2025 (genauer Zeitpunkt wird noch festgelegt) die Abhaltung einer Live-Präsentation, bei der der Prototyp 2.0 offiziell vorgestellt und die vorläufigen Ergebnisse (die "Ergebnisse") der ersten Rebalancing-Tests an realen, unausgeglichenen EV-Batteriepacks vorgestellt werden. Diese Tests sind ein wichtiger Schritt zur Validierung der Kompatibilität der Rebalancing-Systeme mit einer Vielzahl von EV-Batteriekonfigurationen, Marken und Chemikalien - insbesondere solchen, die in Elektrofahrzeugmodellen mit hohen Stückzahlen zu finden sind, deren Herstellergarantie bald abläuft oder bereits abgelaufen ist. Die Ergebnisse sollen die Rebalancing-Fähigkeiten und das kommerzielle Potenzial der zum Patent angemeldeten Rebalancing-Technologie des Unternehmens demonstrieren.

Durch das erfolgreiche Rebalancing alternder Batteriepacks in verschiedenen EV-Plattformen, wie die Ergebnisse zeigen werden, will Battery X Rebalancing Technologies die Entstehung eines neuen Marktsegments anführen, das sich auf die Verlängerung der Batterielebensdauer, die Verbesserung der Leistung und die Reduzierung kostspieliger Ersatzteile konzentriert - ein transformativer Schritt hin zu einer nachhaltigeren Zukunft der Elektromobilität.

Weitere Details, einschließlich des bestätigten Veranstaltungstermins und des Links zur Anmeldung, werden in einer weiteren Pressemitteilung vor dem Live-Enthüllungsevent bekannt gegeben.

Das Problem: Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen stellt neue Herausforderungen an den Lebenszyklus von Batterien dar

Im Jahr 2024 wurden weltweit etwa 17,1 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Jahr 2023 entspricht.¹ Da sich die gesamten Verkäufe von Elektrofahrzeugen zwischen 2015 und 2023 Schätzungen zufolge auf über 40 Millionen Einheiten belaufen², ist davon auszugehen, dass die Garantie für einen beträchtlichen Teil der globalen EV-Flotte in den kommenden Jahren erlöschen wird.

Bis 2031 wird die Herstellergarantie von voraussichtlich fast 40 Millionen Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Hybridfahrzeugen weltweit erlöschen.3,4 Diese Prognose basiert auf aktuellen Zahlen zur Verbreitung von Elektrofahrzeugen und branchenüblichen Garantiebedingungen und unterstreicht das wachsende Risiko für Besitzer von Elektrofahrzeugen, dass sie mit einer Verschlechterung der Batterieleistung, einer verminderten Kapazität und kostspieligen Ersatzanschaffungen konfrontiert werden5. Angesichts der weltweit weiter wachsenden Anzahl von Elektrofahrzeugen wird der Bedarf an Technologien, die die Lebensdauer von Batterien verlängern, die langfristigen Betriebskosten senken und einen nachhaltigen Übergang zur Elektromobilität unterstützen, immer dringlicher.

Die Lösung: Zukunftsweisende Technologien der nächsten Generation zur Unterstützung der Langlebigkeit von Lithium-Ionen-Batterien

Die eigene Software- und Hardwaretechnologie von Battery X Rebalancing Technologies soll diese Herausforderung meistern, indem sie die Lebensdauer von EV-Batterien verlängert. Diese Innovation wird entwickelt, um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität zu verbessern und den Besitzern von Elektrofahrzeugen ein kostengünstigeres und umweltfreundlicheres Nutzungserlebnis zu bieten, indem die Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs der Batterie reduziert wird.

Die Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies, die von der NRC validiert wurde, konzentriert sich auf das Rebalancing von Batteriezellen. Die NRC-Validierung hat gezeigt, dass die Technologie in der Lage ist, Zellungleichgewichte in Lithium-Ionen-Batteriepaketen effektiv zu korrigieren und nahezu die gesamte durch Zellungleichgewichte verlorene Kapazität wiederherzustellen. Die Validierung wurde an Batteriemodulen durchgeführt, die aus fünfzehn in Reihe geschalteten 72Ah LiFePO4-Zellen bestanden. Die Zellen wurden zunächst auf einen einheitlichen Ladezustand (SOC) gebracht, mit einer nachgewiesene Entladekapazität von 71,10Ah. Im Validierungstest wurden dann drei der fünfzehn Zellen künstlich unausgeglichen - eine Zelle wurde auf einen 20 % höheren SOC geladen und zwei Zellen wurden auf einen 20 % niedrigeren SOC entladen - was zu einer verringerten Entladekapazität von 46,24Ah führte. Nach der Wiederherstellung des Gleichgewichts mit dem System von Battery X Rebalancing Technologies wurde die Entladekapazität auf 70,94Ah wiederhergestellt, was einer Wiederherstellung von 99,4 % der verlorenen Kapazität entspricht.

Angesichts dieser Fortschritte etabliert sich Battery X Rebalancing Technologies als Partner im Bereich von Lithium-Ionen- und EV-Batterielösungen, um die kritischen Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Rückgang der Kapazität von Batteriepacks und dem kostenintensiven Austausch zu meistern. Durch die Verlängerung des Lebenszyklus von Batteriematerialien innerhalb der Lieferkette ist Battery X Rebalancing Technologies bestrebt, die Energiewende zu unterstützen und zu fördern.

1 Rho Motion - Global EV Sales 2024, 2 IEA Global EV Outlook 2024, 3 IEA, 4 U.S. News, 5 Recurrent Auto

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals Inc. (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) ist ein Explorations- und Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Rohstoffe für die Energiewende gerichtet ist. Zu diesem Zweck hat sich Battery X Metals der Förderung der Exploration von Batterie- und kritischen Metallressourcen im Inland verschrieben und entwickelt gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf die Pläne, Ziele und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung, Erprobung, Vermarktung und potenziellen Marktakzeptanz seiner Technologien zum Ausgleich von Lithium-Ionen-Batterien. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zur Leistung, zu den Fähigkeiten und zum Entwicklungszeitplan sowie zur Vorstellung des Prototyps 2. 0; die Absicht von Battery X Rebalancing Technologies, den Prototyp 2.0 während der Live-Enthüllungsveranstaltung vorzustellen; der voraussichtliche Zeitpunkt, das Format und der Inhalt der Live-Enthüllungsveranstaltung; die geplante Demonstration der Kernfunktionen des Prototyps 2.0, einschließlich Aufnahmen von der Entwicklung hinter den Kulissen und Einblicke in die zum Patent angemeldete Technologie von Battery X Rebalancing, die Entwicklungsroadmap, die voraussichtliche Marktreife und die zukünftige Markteinführungsstrategie; die Erwartung, vorläufige Ergebnisse aus ersten Rebalancing-Versuchen an realen, unausgeglichenen EV-Batteriepacks vorzustellen; die Fähigkeit dieser Versuche, die Kompatibilität des Rebalancing-Systems über mehrere EV-Batteriekonfigurationen, Marken und Chemikalien hinweg zu validieren; die Absicht des Unternehmens, eine weitere Pressemitteilung mit dem bestätigten Termin und dem Registrierungslink für das Live Reveal Event zu veröffentlichen, zu den erwarteten Tests, Verfeinerungen und Kommerzialisierungsbemühungen für den Prototyp 2.0, zur Fähigkeit des Unternehmens, seine zum Patent angemeldeten Technologien voranzutreiben; der umfassenderen Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich seines integrierten Ansatzes zur Verlängerung der Batterielebensdauer und nachhaltiger Lösungen für die EV-Branche; der Fähigkeit der firmeneigenen Technologie des Unternehmens, Lithium-Ionen- und EV-Batterien zu diagnostizieren, neu auszugleichen und ihre Betriebsdauer zu verlängern; sowie Aussagen zum Wachstum des EV-Marktes und zur erwarteten Anzahl von Fahrzeugen, deren Garantie bis 2031 ausläuft. Zu den Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens und seiner Entwicklungspartner, die Tests und Verfeinerungen wie geplant abzuschließen; die Fähigkeit, das Live-Enthüllungsevent wie geplant durchzuführen und die Inhalte wie vorgesehen zu präsentieren; die Bereitschaft von Prototyp 2.0 für die Demonstration; die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der vorläufigen Ergebnisse der Rebalancing-Tests; die Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der Technologien des Unternehmens in realen Anwendungen; Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz des geistigen Eigentums und Patentanmeldungen; die Verfügbarkeit und Bindung von technischem und Management-Know-how; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen; behördliche Genehmigungen und Änderungen der geltenden Gesetze; Risiken im Zusammenhang mit der Marktakzeptanz von Lösungen zum Ausgleich von Batterieungleichgewichten; Wettbewerb; allgemeine wirtschaftliche und Marktbedingungen; sowie andere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens offengelegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Abgabe, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen, der Leistung seiner Technologien, des erwarteten Wachstums des EV-Marktes und der zukünftigen Marktnachfrage nach Technologien zur Verlängerung der Lebensdauer von EV-Batterien. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Battery X Metals übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und werden gebeten, die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) zu konsultieren, um weitere Risikofaktoren und Informationen zu erhalten.

