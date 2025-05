© Foto: adobe.stock.com

Die letzten Handelstage hatten es in sich. Edelmetallpreise und konjunktursensible Rohstoffe gerieten massiv unter Druck. Gold, Silber, Kupfer oder Brent Öl verzeichneten heftige Preisrücksetzer. Kommt es zum Crash?Land unter bei Gold, Kupfer und vor allem Brent Öl Hinter Gold, Kupfer und Brent Öl liegen turbulente Handelstage. Während die Aktienindizes, wie Dax, S&P 500 und auch Nasdaq 100 in den letzten Tagen weiter zulegen konnten, verstärkten sich die Korrekturtendenzen bei Gold, Silber & Co. Am Ölmarkt krachte es sogar bereits. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Preisbeben beginnt. Brent Öl massiv unter Druck. Ölpreis bald bei 40 USD?". Dagegen nahm sich der Rücksetzer bei Gold noch …