© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Auch in dieser Woche war der Tesla Thread die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Grund sind der Kursverkauf (Tesla hat seit Ostern fast 20% an Wert gewonnen) und Gerüchte über ein Abtreten von Musk als CEO.In der letzten Aprilwoche war der Tesla Inc. Thread erneut die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Grund sind die erstaunliche Kursentwickung seit Ostern 2025 (die Aktie hat seit Ostermontag ungefähr 20% an Börsenwert gewonnen) und Gerüchte, der Tesla Vorstand würde aktiv nach einem Nachfolger für CEO Elon Musk suchen (unsere Kollegen von BörsenNEWS berichteten). Beinahe 400 Beiträge wurden zu Tesla seit Montag gepostet und die überwiegende Mehrheit der …