© Foto: DALL*E

Bitcoin erreicht ein 563-Tage-Tief bei der Volatilität, während steigende ETF-Zuflüsse und expansive Geldpolitik neue Euphorie für einen Mega-Aufschwung schüren.Der Mitgründer von BitMEX und heutige CIO von Maelstrom, Arthur Hayes, sorgt erneut für Aufsehen mit seiner langjährigen Bitcoin-Prognose von einer Million US-Dollar pro BTC bis 2028. Auf der renommierten Token2049-Konferenz in Dubai bekräftigte Hayes seine bullishe Haltung gegenüber Kryptowährungen. Seine Botschaft war deutlich: "Es ist Zeit, alles auf steigende Kurse zu setzen" Hayes argumentiert, dass expansive Geldpolitik in den kommenden Jahren erneut die globalen Märkte stimulieren werde. Die USA, so seine Prognose, würden zur …