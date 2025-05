KI-Tools spielen im Leben von Kindern und Jugendlichen eine immer größere Rolle. Während Googles Gemini AI jetzt auch Nutzer:innen unter 13 Jahren zur Verfügung stehen soll, schlagen Kritiker:innen Alarm. Google will seinen KI-Chatbot Gemini AI künftig auch für Kinder unter 13 Jahren nutzbar machen. Wie die New York Times berichtet, soll der Zugang schon in der kommenden Woche für Familien freigeschaltet werden, die den Google Family Link nutzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...