Schon wieder Ärger für Tiktok: Wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO droht der App jetzt nicht nur eine Strafe in Millionenhöhe, sondern auch ein strengerer Blick der europäischen Regulierungsbehörden. Die chinesische Videoplattform Tiktok gerät in Europa erneut wegen ihrer fragwürdigen Datenschutzpraktiken unter Druck: Wie der Spiegel berichtet, hat die irische Datenschutzkommission (DPC) jetzt eine Rekordstrafe in Höhe von 530 Millionen Euro verhängt. ...

