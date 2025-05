Veto gegen Bitcoin-Reserve in Arizona hat laut Krypto-Experten keine Chance

Nachdem die Bitcoin-Reserve in Arizona zuletzt bedeutende Fortschritte gemacht hatte, wurde nun von der Gouverneurin ein Veto gegen diese eingelegt. Was sie zu dieser Entscheidung hat kommen lassen und wieso sie damit nicht erfolgreich sein könnte, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Gegen Bitcoin-Reserve in Arizona wird von Gouverneurin Veto eingelegt

Der Weg für die strategische Bitcoin-Reserve in den USA wurde bereits mit dem Bitcoin Act der US-Senatorin Cynthia Lummis und dem Wahlkampfversprechen von Donald Trump sowie dessen Wahl geebnet.

Seitdem hat das Vorhaben bedeutende Fortschritte gemacht, wobei Donald Trump unter anderem eine Durchsetzungsverordnung für einen solche unterzeichnet hat. Darauf folgten verschiedene Bemühungen in unterschiedlichen US-Bundesstaaten, zu den auch Arizona zählt.

So wurde von dem Repräsentantenhaus des Staates am 28. April der Gesetzesentwurf SB1025, der auch als "Arizona Strategic Bitcoin Reserve Act" bekannt ist, mit 31 zu 35 Stimmen verabschiedet. Damit sollten 10 % der Staatsmittel inklusive Pensionsfonds in Bitcoin und andere digitale Assets investiert werden.

Nachdem der Gesetzesentwurf am 29. April der Gouverneurin Katie Hobbs für die Bewilligung vorgelegt wurde, hat diese am 2. Mai ihr Veto gegen diesen verkündet und somit für einige Enttäuschungen gesorgt. Dafür nannte sie bekannte, aber überholte Gründe.

https://twitter.com/matthew_sigel/status/1918623156597629393

Dies sind die Volatilität und die fehlende regulatorische Klarheit, weshalb sie nicht mit dem Rentensystem von Arizona vereinbar wären. Allerdings lag die Schwankungsbreite von Bitcoin aufgrund des zunehmenden institutionellen Engagements der tendenziell längerfristig orientierten Anleger sogar unter der von den US-Aktienindizes.

Ebenso wird durch die aktuelle US-Regierung zunehmend für regulatorische Klarheit gesorgt, was sich unter anderem durch den Wechsel des SEC-Vorsitzenden, Paul Attkins, und die Wahl des Leiters der Regulierung von Kryptos und KIs, David Sacks, erkennen lässt. Aber auch der kryptofreundliche US-Präsident spielt eine entscheidende Rolle.

Gouverneurin könnte mit Veto auf Widerstand stoßen

Matthew Sigel, der Leiter der Research-Abteilung für digitale Vermögenswerte bei VanEck, hat sich ebenfalls zu dem Veto der Gouverneurin geäußert, welches Wellen der Empörung in der Krypto-Community hervorgerufen hat.

Dieser schrieb jedoch, dass früher vielleicht "ein solches Veto an einem Freitagabend eingelegt" und dann "in der Stille vergessen wird". Mittlerweile hätten sich die Zeiten allerdings deutlich gewandelt.

Somit hat ihr Veto sogar die "Doomscrolls" des heutigen Tages "dominiert". Zudem würde somit mehr Geld aufgetrieben werden, um die unliebsamen Politiker loszuwerden, welche den "Willen des Volkes verraten". Dabei spielt er auch auf vorherige Ereignisse an, wie Katie Porter oder Sherrod Brown.

https://twitter.com/matthew_sigel/status/1918642396897607844

Schließlich hat die Krypto-Lobby zuletzt maßgeblich an Stärke und einen großen Einfluss auf die Politik gewonnen. So sind während des US-Wahlkampfes 2024 rund 48 % aller Unternehmensspenden in PACs (politische Aktionskomitees) geflossen, welche der Kryptoindustrie zugehörig sind.

Dabei haben die von Fairshake unterstützen Politiker 33 und 35 Vorwahlen gewonnen. Zudem wurden 294 kryptofreundliche Mitglieder in den Kongress gewählt, was deutlich mehr als die 134 Kryptofeinde sind.

Nun hat das Repräsentantenhaus 5 bis 10 Tage Zeit, um für eine Überstimmung zu sorgen, welche aufgrund des aktuellen Kräfteverhältnisses von 31 zu 25 nicht gegeben ist, da dafür eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Ansonsten müsste die Wahl 2026 abgewartet oder ein Abberufungsverfahren eingeleitet werden, das 25 % der Wählerstimmen braucht.

Somit dürfte auch künftig weiterhin für eine kryptofreundliche Politik gesorgt werden, wobei die Krypto-Reserve sogar gesetzlich verankert werden soll, damit eine Folgeregierung nicht einfach davon ablassen kann. Zudem steigen immer mehr Marktteilnehmer wie Staaten, Zentralbanken, Banken und andere Unternehmen ein, wobei viele von FOMO ergriffen werden.

