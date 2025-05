Krypto-Analyst Nader verweist auf Diskrepanz von Erwartung und Realität

Viele Anleger strömen in den Krypto-Markt, um schnelle und hohe Gewinne zu erzielen, werden jedoch von der Realität der volatilen Kurse schnell ernüchtert und enttäuscht. Ein Krypto-Analyst verweist auf die Diskrepanz ihrer Erwartungen und der Realität. Erfahre Sie jetzt nähere Details und die beste Vorgehensweise in diesem Artikel.

Investoren starten laut Krypto-Analysten mit falschen Erwartungen

Die meisten Kryptoinvestoren gehen in den Markt mit der Erwartung, dass sie ebenso wie mit Bitcoin in kurzer Zeit besonders hohe Gewinne erzielen können. Allerdings ist auch BTC nicht an einem Tag von seinem ersten Marktpreis von 0,003 USD bis auf heute 96.198 USD um 3.206.559.900 % gestiegen.

Stattdessen war der Weg von mehreren euphorischen Höhen und zerschmetternden Tiefen geprägt. Eine solche Entwicklung im Zeitraffer ist zwar mit den Memecoins möglich, allerdings haben diese größtenteils nur eine kurze Überlebenszeit, weshalb Anleger ebenso schnell hohe Verluste erleiden können.

Bitcoin-Chart | Quelle: CMC

Dennoch zeigt die Bevorzugung der Memecoins im ersten Quartal des Jahres, wie laut dem Quartalsbericht von CoinGecko dem Mindshare zu entnehmen ist, dass genau dies einer der Hauptgründe für das Engagement auf dem Krypto-Markt ist. Allerdings äußert ein Krypto-Analyst, dass es der falsche Ansatz sei.

Denn, obwohl die meisten Anleger am ersten Tag Umsatz wünschen, sei dies laut ihm zwar bei einigen Geschäftsfeldern wie Börsen, Marktplätzen, Launchpads und netzwerkspezifischen, eigenen Apps möglich, allerdings würde dieser Umstand auf die meisten Projekte nicht zutreffen.

So viel Zeit sollten Anleger tatsächlich für ihre Investments einplanen

Der Krypto-Analyst Nader vergleicht die Entwicklung von Web3-Anwendungen und -Infrastrukturen mit denen aus dem traditionellen Web2. Dabei führte er eine Reihe von Unternehmen auf, welche bis zur Profitabilität Jahre benötigt haben.

So erwähnte der Krypto-Experte unter anderem Meta und Salesforce, die mit ihren ROIs von 1.470 % und rund 2.400 % ganze fünf Jahre beansprucht haben, bevor diese profitabel wirtschaften konnten. Etwas länger brauchte hingegen Vercel mit sieben Jahren, um endlich Gewinne zu verzeichnen. Noch länger benötigten hingegen mit neun Jahren Amazon AWS, Cloudflare und Amazon.

Am längsten hat sich hingegen der E-Automobilhersteller Tesla damit Zeit gelassen, sich ins Plus zu bewegen. Denn dieser hat dafür insgesamt eine Spanne von 17 Jahre beansprucht, womit die Geduld mancher Anleger besonders strapaziert wurde.

https://twitter.com/dabit3/status/1918676339684450347

In die meisten dieser Unternehmen hätte man laut Nader jedoch höchsten nur als einer der am stärksten privilegierten Menschen auf der Erde investieren können, wie Anthropic, OpenAI und Perplexity.

Mithilfe von Kryptowährungen könne man sich laut dem Krypto-Analysten jedoch in diesen Projekten von Beginn engagieren, selbst wenn man bisher nicht das Privileg hatte. Dabei sollten die Investoren jedoch keine überzogenen Erwartungen stellen, insbesondere, wenn sie durch Memecoins Anstiege von 10x an einem Tag gewohnt sind.

Die perfekte Alternative könnte hingegen die Kombination aus viralem Memecoin und einem besonders nützlichen KI-Agenten für den Krypto-Markt sein, wie das schnell an Beliebtheit gewinnende Projekt Mind of Pepe. Zudem wird dieser schon in einer Woche seine Software starten, sodass nicht erst 5 bis 17 Jahre gewartet werden muss.

Mind of Pepe bereitet Start von bahnbrechendem KI-Agenten vor

Der Krypto-Analyst Nader hat es richtig erkannt, dass viele Kryptoprojekte lediglich den Hype für sich nutzen und nur kurze Zeit steil steigen. Ebenso benötigten sie eine gewisse Entwicklungszeit, bevor sich die ersten Erfolge einstellten. Zudem handelt es sich bei den meisten KI-Projekten des Krypto-Marktes lediglich um Visionen sowie Memecoins mit Chatbots.

Davon grenzt sich der neue Mind of Pepe mit seiner vielversprechenden Vision ab. Dieser beabsichtigt, den Handelsalltag für Kryptoinvestoren maßgeblich zu verbessern. Für diesen Zweck stattet er diese mit übermenschlichen Fähigkeiten aus, welche diese mithilfe der KI-Module erlangen.

So ist die KI dazu imstande, die Kryptoindustrie mit all ihren öffentlichen Aspekten in Echtzeit zu erfassen. In die umfangreichen Analysen fließen dabei unter anderem Daten wie Social-Media-Aktivität, Blockchain-Nutzung, Preisentwicklung und mehr ein. Somit kann der sich autonom optimierende KI-Agent die vielversprechendsten Investmentideen in Echtzeit auffinden.

Ebenso wird Mind of Pepe an DeFi-Protokolle angebunden, um auf diese Weise für eine hohe Interoperabilität zu sorgen. Somit kann er beispielsweise auf den neuesten Trends basierend die nächsten Memecoins starten sowie über Gespräche und Beiträge in den sozialen Medien vermarkten.

Einer der größten Vorteile von Mind of Pepe ist, dass sich die KI schon in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand befindet. So wird der Launch dieser bereits vorbereitet und am 10. Mai durchgeführt. Außerdem wird die Markteinführung an den Kryptobörsen in weniger als 28 Tagen erfolgen, nachdem schon 8,69 Mio. USD eingeworben wurden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.