Krypto News: Bitcoin wieder im Rückwärtsgang? BTC stürzt wieder auf 96.000 US-Dollar

Gestern kämpfte der Bitcoin noch mit 98.000 US-Dollar Marke, heute legte die Kryptoleitwährung schon wieder den Rückwärtsgang ein. In den letzten 24 Stunden ging der Kurs des BTC um 1,39 Prozent zurück und notiert derzeit bei rund 96.000 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung ging um 1,64 Prozent zurück und der Fear and Greed Index steht bei 56.

Es ist allerdings nicht ungewöhnlich, dass Kryptokurse stark schwanken, was an der hohen Volatilität des noch jungen Finanzmarktes liegt. Tägliche Kursschwankungen im Bereich 5 Prozent bis 10 Prozent sind keine Seltenheit, weswegen man als Kryptoinvestor durchaus ein wenig Nervenstärke mitbringen sollte. Es bleibt also abzuwarten, wie sich der Markt in den nächsten Wochen beziehungsweise Monaten entwickelt. Auch im vergangenen Jahr waren das zweite und das dritte Quartal eher holprig, trotz Bitcoin Halving und Zulassung des Bitcoin Spot ETF, während im vierten Quartal der Markt deutlich an Fahrt aufnahm. Im Dezember 2024 überschritt der Bitcoin dann übrigens erstmals die 100.000 US-Dollar Marke.

Fällt die Altcoin Season in diesem Jahr aus?

Geht man nach früheren Zyklen, müsste bald die sogenannte Altcoin Season einsetzen - doch derzeit deutet wenig darauf hin. Die Bitcoin-Dominanz liegt aktuell bei 63,9 %, was zeigt, dass ein Großteil des Kapitals in die führende Kryptowährung zurückfließt. Bereits im Januar 2025 warnte Analyst Ali Martinez davor, dass wir in diesem Jahr möglicherweise ganz auf eine Altcoin Season verzichten müssen. Als Hauptgrund nennt er die enorme Anzahl an Coins - inzwischen rund 37 Millionen -, die das Kapital stark streuen und den Markt deutlich verändert haben. Vor allem im Bereich der Meme-Coins zeigt sich dieser Wandel. Ob die Altcoin Season 2025 tatsächlich komplett ausbleibt, lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Möglich wäre jedoch eine abgeschwächte Version, bei der vor allem Projekte mit echter Utility profitieren könnten.

Unpopular opinion: There won't be an alt season!



Today, there are over 36.4 million altcoins, compared to fewer than 3,000 altcoins during the 2017-2018 alt season and even fewer than 500 altcoins in 2013-2014.



With such massive supply, the market have changed significantly. pic.twitter.com/xLVLA2ug2t - Ali (@ali_charts) January 25, 2025

Meme Coins: Trends kommen und gehen im Kryptomarkt

Im vergangenen Jahr waren noch die klassischen "Meme-Coins" schwer angesagt. Also die Token, die keine große Utility haben, sondern von ihrer Community und dem Hype, den die Projekte aufbauen, getrieben werden. Coins wie MooDeng, PNUT oder BRETT bescherten ihren Investoren teils Traumrenditen. Durch Launchpads wie Pump.Fun und Sun.Pump wurd dieser Trend noch befeuert. Doch dann kamen Skandale wie HAWK und LIBRA. Seitdem fangen Investoren an umzudenken und sind eher auf der Suche nach Projekten, mit einer nachhaltigen Utility, die auch über den kurzen Hype hinaus Bestand haben. PNUT ist beispielsweise seit seinem Allzeithoch von 2,47 US-Dollar im November 2024 um über 93 Prozent abgestürzt. Zu der neuen Generation Meme Coins gehört beispielsweise MIND of Pepe, der gleich zwei Trends vereint: Meme Coins und künstliche Intelligenz, verpackt in einem autonom agierenden KI-Agenten.

MIND of Pepe: Ein KI Agent speziell für die Kryptowelt

Die LLM von MIND of Pepe wurde speziell auf die Kryptowelt trainiert. Er durchkämmt die sozialen Netzwerke, um Trends aufzuspüren, bevor sie die breite Masse erreichen. MIND of Pepe bewertet Marktbedingungen in Echtzeit und liefert Inhabern des nativen MIND Token direkt verwertbare Erkenntnisse über sein Dashboard im ChatGPT Stil. Mit seinem X Konto kann der KI Agent außerdem mit Influencern, Analysten und seiner Community direkt interagieren. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von MIND of Pepe ist, dass die KI selbst Kryptos kreieren kann, die Hypes direkt aufgreifen. Nutzer der Plattform bekommen exklusiven Zugang zu diesen Token.

MIND im Presale kaufen: Jetzt früher Investor werden

Wie bereits oben erwähnt, ist der native MIND Token die Eintrittskarte in das neue KI-Kryptouniversum. Der Token kann im Moment im Presale gekauft werden, wobei die Betonung hier auf "noch" liegt, denn der Vorverkauf befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Ein MIND kostet 0,0037515 US-Dollar. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder BNB. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Überdies hat der MIND eine Stakingfunktion. Derzeit sind 1,3 Milliarden Token im Contract gesperrt, der APY liegt bei 262 Prozent.

Hier mehr über MIND of Pepe erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.