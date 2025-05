Taiwan erwägt strategische Bitcoin-Reserve zur Stärkung nationaler Sicherheit

Nach den USA haben sich auch andere Nationen verstärkt der Möglichkeit gegenüber geöffnet, eine strategische Krypto-Reserve einzuführen. Taiwan könnte als nächstes Land folgen und den Krypto-Markt mit weiterer Liquidität fluten. Im taiwanesischen Parlament gibt es bereits konkrete Vorschläge, wie eine solche Reserve umgesetzt werden könnte, um die nationale Sicherheit zu stärken und wirtschaftliche Vorteile zu sichern.

Taiwanesischer Abgeordneter fordert Bitcoin als nationale Sicherheitsreserve

Nachdem in den Vereinigten Staaten von Donald Trump eine Durchsetzungsverordnung für eine strategische Krypto-Reserve des Landes unterzeichnet wurde, hat diese bereits bedeutende Fortschritte gemacht und viele andere Länder inspiriert. Eines von ihnen ist Taiwan, wo Jun-Chu Ko, ein Abgeordneter des taiwanesischen Parlaments, sich erneut für eine strategische Krypto-Reserve ausgesprochen hat, nachdem er die Idee bereits im vergangenen Jahr aufgegriffen hatte.

Der taiwanesische Abgeordnete argumentiert, dass eine Krypto-Reserve zur nationalen Sicherheit des Landes beitragen könnte. Dabei empfahl er, 0,1% des BIPs des Landes - umgerechnet 600 bis 700 Millionen USD - in Bitcoin zu investieren. Zudem geht er von erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen für das Land aus. Für die Umsetzung hat er sich bereits mit international anerkannten Experten getroffen, um die beste Vorgehensweise zu eruieren, darunter Aspekte wie Cold Storage mit Hardware-Wallets, Mehrfachabsicherung durch Multi-Sig-Wallets und regelmäßige, unabhängige Überprüfungen der Bestände.

Politische Unterstützung für die Bitcoin-Strategie wächst

Ju-Chon Ko ist ein Mitglied der Partei Kuomintang (KMT) und wurde als 11. Legislativ-Yuan gewählt, wobei er im Jahr 2024 ins Amt trat. Seitdem engagiert er sich vor allem für Bereiche wie Technologie, Blockchains und künstliche Intelligenz. Seine Partei ist mit 52 Sitzen derzeit gegenüber den 51 der DPP führend, während die TPP auf 8 kommt.

Darüber hinaus hat sich der Präsident und Mitglied der DPP, Lai Chin-te, kürzlich positiv über Kryptowährungen geäußert. Deshalb stehen die Chancen gut, dass es tatsächlich in Taiwan zu einer Bitcoin-Reserve kommt, wobei wie in den USA möglicherweise auch andere Kryptowährungen mit aufgenommen werden. Die politische Unterstützung über Parteigrenzen hinweg ist ein bedeutendes Signal für die Ernsthaftigkeit des Vorhabens und könnte den Weg für eine schnelle Umsetzung ebnen.

