Wollerau (ots) -Am Montag erscheint das neue Schwingerkönig-Sammelalbum - erstmals mit dem Sticker-Spezialisten Panini an der Seite der Herausgeber GSSH Projekte AG/Guetli Shop Stans und Co-Herausgeber Schlussgang Medien AG. Das 64-seitige Album im frischen Panini-Stil bietet 377 Sticker, einen starken Fokus auf Nachwuchstalente sowie ein exklusives Gewinnspiel mit Glückstickets. Ein besonderes Highlight: Fünf signierte Joel-Wicki-Sticker sind im Umlauf - echte Unikate für Sammlerherzen.Am 5. Mai 2025 erscheint das neue Schwingerkönig-Sammelalbum - und bringt gleich mehrere Highlights mit sich. Zum ersten Mal ist der internationale Verlag Panini, Marktführer im Bereich selbstklebender Sticker und Trading Cards, Teil des Projekts. Gemeinsam mit dem Herausgeber GSSH Projekte AG/Guetli Shop Stans und Co-Herausgeber Schlussgang Medien AG wurde das beliebte Sammelalbum im unverkennbaren Panini-Stil neu gestaltet.Mit Blick auf das bevorstehende Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2025 im Glarnerland erscheint das Album pünktlich zur neuen Sammelsaison und bietet Fans eine hochwertige Plattform zur Feier des Schwingsports. Das neue Album umfasst 64 Seiten, 4 Umschlagseiten und enthält 377 Sticker. Die inhaltliche Qualität des Albums ist der Schlussgang Medien AG zu verdanken, die mit grossem Fachwissen und Herzblut den redaktionellen Teil verantwortet. Die Zusammenarbeit mit Panini bringt zudem frischen Wind ins Layout: Neu sind die Schwinger auf der Umschlagseite mit Spezialeffekt prominent platziert - ein attraktives Design-Update, welches das Album noch ansprechender macht. Auch die Spezialsticker mit dem Sandeffekt sorgen für eine aussergewöhnliche Haptik.Neben bewährten Inhalten wie der Vorstellung der Teilverbände, zahlreichen Schwingerporträts und detaillierten Informationen zum Schwingsport sowie dem ESAF 2025 in Mollis, liegt der Fokus in dieser Ausgabe verstärkt auf dem Nachwuchs - eine Hommage an die kommenden Generationen von Schwingern.Exklusives Gewinnspiel mit Panini-GlücksticketsZusätzlich zum Sammelspass wartet ein grosses Gewinnspiel auf alle Fans: In den Stickertüten sind Panini-Glückstickets nach dem Zufallsprinzip beigemischt - sie sind nicht Teil der Sammlung, enthalten jedoch einen einmaligen Code, mit dem man an der Verlosung attraktiver Preise teilnehmen kann. Je mehr Tickets gesammelt werden, desto höher die Gewinnchancen. Die Teilnahme für das Gewinnspiel ist bis am 31. August 2025 auf derschwingerkoenig.panini.ch möglich.Schwingerkönig Joel Wicki besucht Panini - und hinterlässt SpurenEin ganz besonderer Moment: Schwingerkönig Joel Wicki reiste persönlich nach Modena (Italien) ins Panini-Hauptquartier, um sich ein Bild von der Produktion zu machen. Nach seinem Besuch gab es ein klares Urteil: "Guet gmacht", so Wicki zur Qualität des Albums. Und er hinterliess etwas ganz Besonderes: Fünf signierte Sticker, die direkt vor Ort in die Verpackungsmaschine eingelegt wurden. Diese einzigartigen Sammelstücke sind jetzt im Umlauf - und warten darauf gefunden zu werden.Facts & FiguresPanini-Sammelalbum Der Schwingerkönig 2025Aufbau:Sammelalbum mit 377 nummerierten Stickern, davon 22 Spezialsticker und 32 kostenlose Sponsoren-Sticker.Panini-Glückstickets nach Zufallsprinzip.Das Album wird umweltfreundlich produziert und ist FSC zertifiziert.Distribution:Die Sammelaktion startet in der Deutschschweiz am 5. Mai 2025. Erhältlich an gut sortierten Schweizer Kiosken (k kiosk, avec, Press&Books, Beyond) und bei Coop Kiosk.Homepage:www.derschwingerkoenig.chOnlineshop:www.panini.ch, www.derschwingerkoenig.ch, www.schlussgangshop.chWettbewerb:Die vollständigen Teilnahmebedingungen unter derschwingerkoenig.panini.chUVP:Album à CHF 4.90Stickertüte à 5 Sticker CHF 1.10 + 1 kostenloser Sticker und ggf. ein Panini-GlücksticketÜber die Panini-GruppeDie Panini-Gruppe wurde 1961 als Familienunternehmen in Modena/Italien gegründet. Heute ist die Panini-Gruppe der weltweite Marktführer bei selbstklebenden Stickern und Trading Cards. Als multinationales Unternehmen ist Panini einer der wichtigsten Verlage für Comics, Jugendzeitschriften und Mangas in Europa und Lateinamerika sowie ein bedeutendes Vertriebsunternehmen für die Produkte von Drittfirmen, vor allem in Italien, Frankreich und Spanien. In der Schweiz firmiert das Unternehmen als Panini Suisse AG in Wollerau.Über GSSH Projekte AGDie GSSH Projekte AG, besser bekannt unter Guetli Shop Stans, ist seit 1996 in der Region verankert - als Familienbetrieb mit Wurzeln bis ins Jahr 1966 zurück und heute in vierter Generation geführt. Rund 70 Mitarbeitende sind im Unternehmen in den Bereichen Tanken, Waschen, Shoppen, Essen und Energie tätig, viele davon direkt im regional bekannten Guetli Shop. Der Shop steht für ein gemütliches Ambiente, frische Mittagsmenüs und eine grosse Auswahl an regionalen Produkten. Mit Projekten wie "Der Schwingerkönig" engagiert sich das Unternehmen aktiv für den Schwingsport und die lokale Vereinskultur.Über Schlussgang Medien AGDie SCHLUSSGANG Medien AG wurde 2004 in Luzern gegründet. Das Hauptprodukt ist die Schwingerzeitung SCHLUSSGANG, die 19 Mal pro Jahr erscheint. Seither hat man sich führendes Fachmedium etabliert und sich auch in den Bereichen Webseite, Schwinger-App und sozialen Medien die führende Rolle im Schweizer Nationalsport erarbeitet. Zusätzlich zur Printausgabe vom SCHLUSSGANG erscheint auch vier Mal pro Jahr ein Magazin, welches die Berichterstattung vervollständigt. Im Projekt Sammelalbum 2025 wirkt zusätzlich der Schlussgangshop (www.schlussgangshop.ch) als Online-Verkäufer der Alben und Sticker mit.Pressekontakt:Co-HerausgeberEzio BassiPanini Suisse AGTel.: 044 883 22 00ebassi@panini.chwww.panini.chHerausgeberPatrick GutGSSH Projekte AGTel.: 041 619 10 58patrick.gut@gutstans.chwww.gutstans.chCo-HerausgeberManuel RöösliSchlussgang Medien AGTel.: 041 310 78 88mroeoesli@schlussgang.chwww.schlussgang.chOriginal-Content von: PANINI SUISSE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100020842/100931038