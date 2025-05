Dresden (ots) -TRICERA energy ist einer der größten deutschen Generalunternehmer (EPC) und Systemintegrator für Large-Scale-Batteriespeicheranlagen. Bis zum heutigen Tag hat das Unternehmen 280 Megawatt-Stunden an Kapazität und 152 Megawatt an Leistung verbaut. Vom 7. bis 9. Mai wird der Batteriespeicher-Experte erneut auf Europas größter Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme seine neuesten Innovationen präsentieren.Engineering und Beratung: Unsere Erfahrung für ihren ProjekterfolgÜber 30 finalisierte Projekte seit Gründung zeigen die Erfahrung des Unternehmens im Bau von Batteriespeicher-Anlagen. Ob technische Systemauslegung, Machbarkeitsstudien oder Auslegungsarbeiten: Als etabliertes und nachhaltiges EPC mit hoher Fachkompetenz ist das Unternehmen Ihr Partner, wenn es ins Detail geht - vom Standardsystem bis hin zur Speziallösung, vom 5 MWh Standard-Container über die Hallenintegrationslösung bis zum 2nd-Life-Automotive-System.Projektentwicklung: Planung und Leistung aus einer HandVon der ersten Projektidee bis zur Inbetriebnahme unterstützt das Unternehmen in allen Phasen der Projektentwicklung. TRICERA bringt Erfahrungen mit Kommunen, Netzbetreibern und Investoren in Ihr Projekt ein und übernimmt die technische Planung und Bauleistung aus eigener Hand. Von einer Abrechnung als reine Dienstleistung über eine gemeinsame Projektentwicklung bis hin zu einer Flächenverpachtung sind dabei verschiedenste Kooperationsmodelle denkbar.EPC und Systemintegration: Schlüsselfertig bereitgestelltAls EPC-Dienstleister bietet TRICERA integrierte, schlüsselfertige Batteriespeicherlösungen, die darauf ausgelegt sind, für Kunden die technische und organisatorische Komplexität zu reduzieren. Der Speicher-Spezialist übernimmt alle Projektphasen aus einer Hand - von der Planung und Beschaffung über die Umsetzung nach gesetzlichen Vorgaben bis zur Installation, dem Netzanschluss und der Inbetriebnahme, inklusive der Steuerungs- und Energiemanagementsysteme. Durch Expertise und Erfahrung sorgt das Unternehmen für strukturierte Abläufe, hohe Qualität und eine termingerechte Umsetzung - damit der Kunde sich auf das Kerngeschäft konzentrieren kann.BESS-Software: Hochflexibel für beliebige SystemauslegungDurch unseren flexiblen Softwareentwicklungsansatz ist das Unternehmen in der Lage, die Systemsoftware auf beliebige Batteriespeichersysteme anzupassen. Den Kern bilden drei Hauptkomponenten: Der Battery Cluster Controller (BCC) bietet eine generische Steuerungs- und Datenbereitstellungsschnittstelle für das gesamte BESS und kann verschiedenste Batteriewechselrichtertypen und BMS integrieren. Das Energy Management System (EMS) bestimmt den eigentlichen Betrieb des Speichers und kann sowohl für die Einbindung und Priorisierung verschiedener externer Vermarkter und/oder Lastmanagementsysteme oder auch als eigenständiger Controller für klassische Behind-The-Meter Anwendungen wie Lastspitzenkappung und Eigenverbrauchsoptimierung zum Einsatz kommen. Die Einhaltung der Netzbetreiberanforderungen stellt TRICERA durch einen stark anpassbaren zertifizierten EZA-Regler sicher, welcher für die Kombination mit anderen Erzeugern, wie PV oder Windkraft genutzt werden kann.Wartung und technischer Betrieb: Nach dem Bau ist vor der WartungTRICERA unterstützt von der Betriebsführung und Überwachung bis zum umfangreichen Vor-Ort-Einsatz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Anlagenüberwachung und Datenauswertung: Das O&M-Team übernimmt das Monitoring, sichert den reibungslosen Betrieb und erstellt Berichte für interne und externe Zwecke. Durch Remote-Zugriffe und Vor-Ort-Einsätze sind schnelle Fehlerbehebung und planmäßige Wartungen gewährleistet. Somit deckt das Unternehmen auch den finalen Teil in der Kette eines Batteriespeicher-Errichtungs-Prozesses ab.Die Batteriespeicher-Expertinnen und Experten von TRICERA energy freuen sich über einen spannenden Austausch auf der ees Europe vom 07. bis 09. Mai 2025 am Gemeinschaftsstand der Wirtschaftsförderung Sachsen in Halle B2, Stand B2.150.Pressekontakt:Philipp BergerTelefon +49 151 57675400philipp.berger@tricera.energyIndustriestraße 6501129 DresdenOriginal-Content von: TRICERA energy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179488/6025367