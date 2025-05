Unterföhring (ots) -Unternehmen setzen zunehmend auf KI-Systeme in der Geldwäscheprävention. Doch die EU-AI-Verordnung und die neue AML-Verordnung bringen Compliance Officer und Geschäftsführer 2025 in eine doppelte Haftungsverantwortung.Die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in AML-Prozesse verändert die Anforderungen an Geldwäscheprävention grundlegend. Die neue EU-Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AMLR) und der AI Act treten 2025 in Kraft - und stellen insbesondere Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte und Geschäftsführer (https://sp-unternehmerforum.de/geschaeftsfuehrer-finanz-und-wertpapierinstitut/) vor komplexe rechtliche und technische Herausforderungen.Wer zukünftig automatisierte KI-Systeme zur Kundenidentifikation oder Transaktionsüberwachung einsetzt, muss deren Risiken regulatorisch bewerten, intern dokumentieren und nachvollziehbar prüfen - oder persönlich haften.Neue regulatorische Anforderungen ab 20251. EU-AI Act: Hochrisiko-KI in der Geldwäscheprävention (https://sp-unternehmerforum.de/update-fuer-geldwaeschebeauftragte/)- KI-Systeme zur Identifizierung von Kunden (KYC), Transaktionsüberwachung und PEP-/Sanktionslistenprüfung gelten als "Hochrisiko-KI".- Unternehmen müssen die Systeme technisch nachvollziehbar dokumentieren - inklusive Datengrundlage, Modelllogik und Entscheidungsgrenzen.- Es gelten neue Audit- und Transparenzpflichten: Jede automatisierte Bewertung muss manuell nachvollziehbar gemacht werden.- Compliance Officer haften, wenn KI-Systeme falsche Risikoeinstufungen erzeugen und keine ausreichenden Kontrollmechanismen bestehen.2. AMLR: Verschärfte KYC-Pflichten und persönliche Haftung- Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) ersetzt ab 2025 nationale Gesetze und gilt unmittelbar für Banken, Wertpapierinstitute und Zahlungsdienstleister.- Zentrale Neuerung: erweiterte KYC-Pflichten - Unternehmen müssen bei jedem Kunden eine risikobasierte Identitätsprüfung durchführen, inkl. kontinuierlicher Überwachung.- Für Hochrisikokunden ist verpflichtend eine Enhanced Due Diligence (EDD) erforderlich.- Fehlerhafte oder lückenhafte KYC-Verfahren - insbesondere durch nicht validierte KI-Modelle - gelten als Organisationsverschulden.- Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Pflichten liegt bei den Geldwäschebeauftragten und der Geschäftsleitung.3. Compliance & Haftung: Neue Führungsaufgaben in der Regulatorik- Die Kombination von KI und AML-Prozessen verlangt eine interdisziplinäre Governance-Struktur - Technik, Recht und Aufsicht müssen zusammenspielen.- Compliance Officer haften bei fehlenden Prüfprozessen oder unklarer Risikoverteilung - auch bei ausgelagerten AML-Systemen.- Die Anforderungen an technisches und regulatorisches Verständnis steigen deutlich: Begriffe wie Explainable AI, Modellvalidierung oder Bias Detection gehören künftig zur Basiskompetenz.- Auch Vorstände und Aufsichtsrätesind in der Pflicht, eine funktionsfähige Compliance-Struktur sicherzustellen4. Handlungsempfehlungen für das Management und Compliance Officer- Verantwortlichkeiten klären: Governance-Strukturen für KI-gestützte AML-Systeme definieren und Rollen dokumentieren.- Risikobewertungen und Validierungspflichten ernst nehmen: Jede eingesetzte KI muss einem internen Audit und einer nachvollziehbaren Risikoanalyse unterzogen werden.- KYC-Prozesse modernisieren: Risikoklassifizierung und kontinuierliche Kundenüberwachung müssen 2025 regulatorischen Standards entsprechen.- Schulungen frühzeitig einplanen: Compliance-Verantwortliche benötigen nicht nur rechtliches, sondern auch technisches Verständnis.Fazit: Compliance braucht KI-Kompetenz - und klare HaftungsgrenzenAb 2025 verändert sich der Compliance-Alltag grundlegend. Die direkte Wirksamkeit der AML-Verordnung und des AI Acts verschärft die Haftungsrisiken für Compliance Officer (https://sp-unternehmerforum.de/compliance-officer-lehrgang/) und Geschäftsleitung. Wer KI nutzt, ohne ihre Risiken zu kennen und kontrollieren zu können, gefährdet nicht nur das Unternehmen - sondern haftet persönlich.Nur wer jetzt in Schulungen und E-Learnings für Mitarbeiter (https://sp-elearning.de/), Governance-Strukturen und Validierungsprozesse investiert, kann Haftungsrisiken wirksam begrenzen - und die Chancen der digitalen Transformation (https://sp-unternehmerforum.de/sp-seminare-digitale-transformation/) sicher nutzen.Pressekontakt:S+P Unternehmerforum GmbHAchim SchulzTelefon: 089 45242970100E-Mail: service@sp-unternehmerforum.deOriginal-Content von: S&P Unternehmerforum GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178991/6025382