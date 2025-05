Wochenausblick - US-Zinsentscheid im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt mit einigen wichtigen Wirtschafts- und Unternehmenszahlen. Zum einen liefert die Schweiz die aktuellen Zahlen des Verbraucherpreisindex, zum anderen liefern die USA ihre Zahlen zum ISM Industrie-Einkaufsmanagerindex (EMI) und den Einkaufsmanagerindex (PMI) Gesamtindex von S&P Global. Diese sind für Investoren relevant, da sie als Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes gelten. Für europäische Investoren könnten vor allem die Werte des Sentix Investorenvertrauen in der Euro Zone von Interesse sein. Auf der Unternehmensseite kommen ebenfalls wichtige Zahlen. Mit Berkshire Hathaway Inc. veröffentlicht das größte Unternehmenskonglomerat seinen Quartalsbericht. Für viele Investoren könnten die Einschätzungen Buffets zur aktuellen Marktlage und mögliche Investitionen aus dem 334 Milliarden USD Cash-Bestand interessant sein. Außerdem liefern das Softwareunternehmen Palantir Technologies und das Biopharmazieunternehmen Vertex Pharmaceuticals Zahlen zum vergangenen Quartal. Der irische Baustoffriese Cement Roadstone Holding (CRH) und der US-amerikanische Experte für Diesel- und Gasmotoren Cummins legen ihre Bücher offen.

























Dienstag:



Dienstagmorgen wird der chinesische sowie der kanadische Einkaufsmanagerindex (PMI) veröffentlicht, wobei die Auswirkungen des Handelskonflikts mit den USA für Anleger von besonderen Interesse sein dürften. Aus Europa kommen die Zahlen der Industrieproduktion aus Frankreich sowie die S&P Global PMI Zahlen für Deutschland und die Eurozone. Außerdem wird der für die Europäische Zentralbank (EZB) und deren Zinsentscheide wichtige Erzegerpreisindex der Euro Zone publiziert. Außerdem legt am Dienstag das US-amerikanische Halbleiterunternehmen Advanced Micro Devices (ADM) seine Zahlen zum letzten Quartal vor. Der unter anderem vom Deutschen Andreas von Bechtolsheim gegründete amerikanische Netzwerktechnik-Hersteller Arista Networks und der Energieanbieter Duke Energy veröffentlichen ihre Quartalsberichte. Auch der Energieproduzent Constellation Energy und Zoetis, ein Produzent von Tierarzneimitteln, legen ihre Bücher offen.























Mittwoch:



Am Mittwoch stehen wohl die wichtigsten Ereignisse der Woche an. Zum einen werden die Einzelhandelsumsätze der Eurozone und die Werksaufträge der Deutschen Wirtschaft bekannt gegeben. Am wichtigsten wird für den Markt jedoch der Zinsentscheid des FOMC der amerikanischen Zentralbank Fed. Anschließend an die Bekanntgabe findet eine ausführliche Pressekonferenz statt, bei welcher für Investoren ein Fokus auf den geldpolitischen Einschätzungen der Zukunft liegen dürfte. Außerdem veröffentlicht das ehemals größte europäische Unternehmen Novo Nordisk seine Quartalszahlen. Auch die amerikanischen Großunternehmen Uber Technologies und Walt Disney legen ihre Zahlen offen. Der Lizenzgeber von Chiparchitekturen und Designs Arm und das US-Unternehmen Applovin veröffentlichen ebenfalls ihre Zahlen.



















Donnerstag:



Aus den USA kommen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Zahlen zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft. Hier könnten sich wieder erste Auswirkungen von Trumps neuer Wirtschafts- und Migrationspolitik zeigen. Aus Deutschland kommen die wichtigen Daten zur Handelsbilanz und zur Industrieproduktion. Hier liegt erneut ein Augenmerk auf der Zollpolitik Trumps und dem Stand der deutschen Industrie. Die Unternehmen Shopify, der südamerikanische E-Commerce Gigant Mercadolibre und das US-amerikanische Öl-Kontern ConocoPhillips liefern ihre Zahlen. Die beiden deutschen DAX® Unternehmen Rheinmetall und Siemens Energy berichten ebenfalls über das abgelaufene Quartal.























Freitag:



Den Wochenabschluss bilden die Zahlen der kanadischen Arbeitslosenquote und der Nettoveränderung der Beschäftigung. Ebenfalls wird die Handelsbilanz Chinas publiziert. Interessant könnten hier vor allem die Auswirkungen der US-Zölle auf China sein und, ob es zu einer Verlagerung der Exporte beispielsweise nach Europa kommt. Auf der Unternehmensseite veröffentlicht die Commerzbank als zweitgrößte deutsche Bank ihre Quartalsergebnisse. In der Nacht zum Samstag wird abschließend der Verbraucherpreisindex Chinas veröffentlicht.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC