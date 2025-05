250 kW Leistung in einem Familien-Van braucht niemand, der ID. Buzz GTX schießt hier über das Ziel hinaus. Dennoch bietet die Top-Version mit Allradantrieb auch praktische Features wie etwa die höchste Anhängelast aller MEB-Modelle. Der Konflikt zwischen Sinn und Unsinn zieht sich durch fast das gesamte Fahrzeug, wie unser Test zeigt. Keine Frage, kaum einer unserer Testwagen in der jüngeren Vergangenheit hat von Passanten so viel positives Feedback ...

