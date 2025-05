München (ots) -Strengere Regulierung, zunehmende Haftungsrisiken und akuter Fachkräftemangel - Compliance in Deutschland ist längst kein Thema mehr, das man "nebenbei" erledigen kann.Gerade für Banken, Wertpapierinstitute, FinTechs, Kryptodienstleister oder Finanzinstitute ist die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zur täglichen Herausforderung geworden. Doch was tun, wenn Zeit und Personal fehlen?Wir sprechen mit Achim Schulz, Geschäftsführer der S+P Compliance Services, über eine Lösung, die sich zunehmend durchsetzt: das S+P Compliance Package - eine schlüsselfertige Auslagerung zentraler Compliance-Funktionen."Herr Schulz, warum wird Compliance in Deutschland zunehmend zur Belastung?"Achim Schulz:Weil die Anforderungen immer komplexer werden - und das bei gleichzeitig knappen internen Ressourcen. Ob Geldwäsche, DORA oder Reportingpflichten: Wer als Finanzdienstleister in Deutschland aktiv ist, steht unter intensiver Aufsicht. Viele Unternehmen unterschätzen den Aufwand oder merken erst bei Prüfungen, wie lückenhaft ihre Strukturen sind. Interne Lösungen sind dann nicht nur langsamer - sondern oft auch teurer."Was ist Ihre Lösung?"Achim Schulz:Unser S+P Compliance Package ist ein Rundum-sorglos-Paket für Compliance, Geldwäscheprävention und interne Revision. Wir übernehmen auf Wunsch sämtliche Schlüsselrollen: externer Compliance Officer, Geldwäschebeauftragter (https://sp-compliance.com/sp-auslagerung-geldwaesche-officer/) und interne Revision. Unsere Kunden erhalten eine sofort einsetzbare, revisionssichere Lösung - individuell abgestimmt auf Lizenz, Geschäftsmodell und Risikoausprägung."Was unterscheidet Sie von anderen Dienstleistern?"Achim Schulz:Was uns besonders macht, ist die Kombination aus Branchenspezialisierung und geprüfter Qualität. Wir arbeiten ausschließlich mit BaFin-regulierten Unternehmen und kennen die regulatorischen Anforderungen im Detail. Gleichzeitig erfüllen unsere Leistungen höchste Standards:Wir sind zertifiziert nach ISO 27001 (Informationssicherheit) und ISO 9001 (Qualitätsmanagement). Zudem verfügen wir über geprüfte Nachweise nach IDW PS 951, ISAE 3402 sowie ein ESG-Rating.Diese Nachweise sind für unsere Kunden ein zentraler Baustein, insbesondere bei externen Prüfungen oder bei der Anzeige von Auslagerungen gegenüber der BaFin. Vertrauen durch Standards - dafür stehen wir."Welche Vorteile bringt das den Kunden konkret?"Achim Schulz:Vier zentrale Punkte:Erstens: Kosteneffizienz, weil kein eigenes Team aufgebaut werden muss.Zweitens: Haftungsreduktion, weil wir regulatorische Pflichten professionell übernehmen.Drittens: Sofortige Einsatzbereitschaft, da unser Team keine lange Einarbeitung benötigt.Viertens: Prüfungssicherheit, weil unsere Prozesse regelmäßig auditiert und dokumentiert sind - ein echter Vorteil bei Jahresabschlussprüfungen oder BaFin-Sonderprüfungen.Ein Mandant hat uns kürzlich gesagt: "Dank S+P können wir uns endlich wieder auf unsere Kunden konzentrieren - die Compliance läuft einfach im Hintergrund." Genau das ist unser Ziel."Für wen ist das S+P Compliance Package (https://sp-compliance.com/) geeignet?"Achim Schulz:Für alle Institute mit Erlaubnis nach KWG, ZAG, WpIG, KMAG oder KAGB - also Banken, FinTechs, Kryptowerte-Dienstleister, Finanzinstitute, Kapitalverwaltungsgesellschaften oder auch Zahlungsdienstleister.Besonders gefragt ist unser Service bei Lizenzbeantragungen, Sonderprüfungen oder organisatorischen Umstrukturierungen - also überall dort, wo kurzfristig regulatorische Anforderungen erfüllt und Compliance-Prozesse (https://sp-compliance.com/sp-auslagerung-compliance-officer/) schnell, revisionssicher und zuverlässig übernommen werden müssen."Was raten Sie Unternehmen, die unsicher sind, ob ihre Compliance-Struktur ausreicht?"Achim Schulz:Ganz ehrlich: Wenn du nicht mit gutem Gefühl sagen kannst "Wir wären morgen prüfbereit für die BaFin" - dann ist genau jetzt der richtige Moment, aktiv zu werden.Ein kurzes Gespräch mit uns schafft in der Regel schon viel Klarheit - und zeigt, wie man aus einer regulatorischen Herausforderung sogar einen strategischen Vorteil machen kann.Letzte Frage: Wie läuft der Einstieg konkret ab?Achim Schulz:Ganz einfach - in drei Schritten:1. Kostenfreies Orientierungsgespräch2. Individuelles Angebot auf Basis der aufsichtsrechtlichen Einstufung3. Vertrag unterzeichnen - und compliant startenIn vielen Fällen können wir bereits innerhalb weniger Werktage übernehmen - unkompliziert, professionell und sicher.Pressekontakt:S+P Compliance Services - Externe Compliance-Lösungen für BaFin-regulierte Unternehmen.Einfach. Umfassend. Sicher.Achim Schulza.schulz@sp-compliance.dehttps://sp-compliance.com+49 89 452 429 70 101Original-Content von: Schulz & Cie. GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179494/6025458