© Foto: Christoph Dernbach - dpa

Die Google-Mutter Alphabet führt seit Anfang der Woche eine der größten Emissionsoffensiven seit Monaten am europäischen Anleihemarkt an.Unternehmen nutzen die wiedererstarkte Anlegerstimmung, um sich frisches Kapital zu sichern - Alphabet strebt dabei erstmals mit einer Debüt-Emission in Euro mindestens 2,5 Milliarden Euro an. Dieser Schriit folgt nicht von ungefähr: Denn zu Beginn des Jahres hat der US-Dollar massiv das Vertrauen der Anleger verloren. Das Tech-Schwergewicht bringt dabei eine ungewöhnlich strukturierte Emission in fünf Teilen auf den Markt - mit insgesamt 26 Tranchen an einem einzigen Tag. So viele gab es zuletzt am 16. Januar, wie Daten von Bloomberg zeigen. Hintergrund: …