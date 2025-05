KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sein Gespräch mit US-Präsident Donald Trump am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus als das "beste Gespräch von allen, die es bisher gab" bezeichnet. Das meldete die Agentur Interfax-Ukraine. Es könne sein, dass es das kürzeste aber inhaltlich stärkste war. "Ich bin sicher, dass Präsident Trump nach unserem Treffen im Vatikan angefangen hat, alles ein bisschen anders zu betrachten."

Trump und Selenskyj hatten sich am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus am vergangenen Samstag getroffen. Es war das erste Treffen der beiden nach dem Eklat im Weißen Haus im Februar. Das Gespräch dauerte nach ukrainischen Angaben nur 15 Minuten. Das Weiße Haus bezeichnete das Treffen im Anschluss als "sehr produktiv". Auf seiner Rückreise in die USA warf Trump dem Kremlchef Wladimir Putin vor, möglicherweise den Krieg nicht ernsthaft beenden zu wollen - und drohte Russland mit neuen Sanktionen. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion./ksr/DP/he