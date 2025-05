Malé, Malediven (ots/PRNewswire) -Die Regierung der Malediven und MBS Global Investments planen die Errichtung eines 8,8 Milliarden US-Dollar teuren Maldives International Financial Centre (MIFC) - einer vollständig nachhaltigen Finanzfreizone in Malé, Malediven, die speziell dafür konzipiert und geschaffen wurde, um globale Finanzinstitute, Fintech-Pioniere und globale digitale Nomaden anzuziehen.Es ermöglicht den Malediven eine Diversifizierung über den Tourismus hinaus, wird die Zukunft der Finanzbranche anziehen und Malé als führenden globalen Wirtschafts- und Finanzstandort im Indischen Ozean durch einen integrierten, gemischt genutzten Stadtbezirk positionieren.Das MIFC sieht keine Körperschaftssteuer vor, ermöglicht steuerfreie Erbschaften und bietet Eigentumsrechte gemäß der Verfassung der Malediven sowie Datenschutz. In Verbindung mit der fehlenden Wohnsitzpflicht wird dies digitale Nomaden, Unternehmer und Vermögensbildner anziehen, die Freiheit ohne Grenzen suchen.Gebietsansässige profitieren vom Multiwährungs-Banking und dem Zugang zum Offshore-Private-Banking. Zukunftsfähige Regulierungen werden digitale Vermögenswerte und grüne Finanzierungen unterstützen und das MIFC nicht nur zu einem Finanzzentrum, sondern auch zu einem Ziel für Investoren machen, die in das Erbe künftiger Generationen investieren.Es soll bis 2030 fertiggestellt werden und von jedem Teil der Welt aus leicht erreichbar sein. Ziel ist es, das BIP des Landes innerhalb von vier Jahren deutlich zu steigern, wobei die Einnahmen bis zum fünften Jahr deutlich über einer Milliarde US-Dollar liegen sollen.Das Herzstück des MIFC ist ein hochmodernes Konferenzzentrum mit einer Kapazität für 3.500 Personen. Der multifunktionale Veranstaltungsort wird führende globale Konferenzen, kulturelle Veranstaltungen und innovationsorientierte Hackathons beherbergen, was Male als führenden Tagungsort etablieren, das ganze Jahr über für Aktivitäten auf den Malediven sorgen und die bereits etablierte Tourismusbranche weiter stärken wird.Der Plan umfasst drei ikonische Wohn- und Bürotürme, die für internationale Hauptsitze und regionale Niederlassungen konzipiert sind, hochwertige Markenwohnungen mit Meerblick, weltbekannte Hotelmarken, ein lebendiges und einzigartiges Einkaufserlebnis, ein Ozeanographisches Museum, eine Moschee und führende Bildungseinrichtungen, darunter eine internationale Schule.Präsident Dr. Mohamed Muizzu sagte: "Mit dem MIFC gestalten wir die Zukunft der Malediven. Es wird ein Leuchtturm der Innovation und des Nationalstolzes sein, der im Einklang mit der Natur gedeihen wird.Das Finanzzentrum wird ein Symbol für wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit sein und einen neuen globalen Maßstab setzen, von dem die Menschen auf den Malediven über Generationen hinweg massiv profitieren werden."Der Finanzminister der Malediven sagte: "Dies ist ein wegweisendes Projekt. Es bietet eine hervorragende Gelegenheit, unsere Wirtschaft im Einklang mit unseren Ambitionen über den Tourismus hinaus zu diversifizieren und die besten Unternehmen der Welt sowie visionäre Unternehmer anzuziehen."Nadeem Hussain, Geschäftsführer von MBS Global Investments, sagte: "Das Finanzzentrum wird einen neuen globalen Maßstab setzen und die Finanzinnovation mindestens zwei Jahrzehnte vorantreiben. Es ist die nächste Entwicklungsstufe dessen, was bereits in anderen Finanzzentren rund um den Globus geschieht."Das MIFC wird über eine vollständig klimaresistente Infrastruktur verfügen, und die Architektur und öffentlichen Räume werden ausschließlich mit erneuerbaren Energien versorgt. Die obere Ebene des Bauprojekts wird vollständig autofrei sein, da die gesamte Verkehrs- und Logistikinfrastruktur unterirdisch angelegt ist, um eine fußgängerfreundliche, offene Umgebung zu erhalten.Es wird einen ganzheitlichen Lebensstil bieten, der auf Wellness und Langlebigkeit ausgerichtet ist, und soll zu einem der begehrtesten Orte zum Leben und Arbeiten werden. Es wird über erstklassige Sportanlagen, hochmoderne Langlebigkeits- und Wellnesszentren sowie schattige Lauf- und Radwege verfügen, die sich durch weitläufige Grünflächen schlängeln. Ergänzend zu den hochmodernen Büroflächen wird das MIFC auch hochwertige Einzelhandelsgeschäfte, renommierte Gastronomiebetriebe und dynamische Kulturstätten beherbergen und so ein wirklich integriertes Umfeld zum Leben, Arbeiten und Entspannen schaffen.Dieses dynamische, multifunktionale Bauprojekt wurde vom Chefplaner und Architekten Gianni Ranaulo entworfen. Jede Struktur, vom übergreifenden Masterplan bis hin zu den einzelnen Gebäuden, ist von der lokalen Fauna und dem marinen Ökosystem inspiriert. Ranaulo setzt bei allen Projekten auf umweltbewusste Praktiken. Die Gesamtfläche des Bauvorhabens beträgt 780.000 Quadratmeter, auf der mehr als 6.500 Menschen wohnen können und täglich 35.000 Besucher erwartet werden.