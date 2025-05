Bitcoin-Sentiment im Wandel: FOMO kehrt in den Kryptomarkt zurück

Der Bitcoin-Kurs hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Erholung erlebt. Nach einer stabilen Bodenbildung zwischen 74.000 und 76.000 US-Dollar stieg der Kurs um mehr als 20.000 US-Dollar an und konsolidiert aktuell in einer engen Spanne um 95.000 bis 96.000 US-Dollar. Dieser Bereich ist bislang von geringer Volatilität und ausbleibendem Verkaufsdruck geprägt - Rücksetzer werden schnell aufgefangen, größere Gewinnmitnahmen bleiben aus. Die entscheidende Frage ist nun, ob das ausgeprägte Widerstandskluster zwischen 95.000 und 99.000 US-Dollar überwunden werden kann, während das Sentiment im Markt sich deutlich verändert hat.

Santiment warnt vor überhitzter Marktstimmung

Die Analysten des Blockchain-Datenanbieters Santiment beobachten im aktuellen Bitcoin-Markt eine beachtliche Erholung, die vor allem im letzten Drittel des Aprils an Dynamik gewann. Nach einem schwachen Monatsauftakt, der durch geopolitische Spannungen und Korrelationen mit einem schwächelnden S&P 500 geprägt war, gelang Bitcoin der Anstieg zurück in den Bereich von 94.000 bis 96.000 US-Dollar, was wie ein Katalysator für die gesamte Kryptobranche wirkte.

Laut Santiment stieg der Gesamtmarkt in den letzten acht Tagen des Aprils um rund 10 Prozent, während Bitcoin selbst nur 7 Prozent zulegte. Dies deutet auf eine Kapitalverlagerung in kleinere Altcoins hin - ein bekanntes Muster für zunehmende FOMO (Fear of Missing Out) im Markt. Auffällig ist auch der Stimmungswandel: Während Anfang April in sozialen Netzwerken noch pessimistische Kursprognosen dominierten, überwiegen inzwischen deutlich positive Erwartungen mit Prognosen im Bereich von 100.000 bis 159.000 US-Dollar.

Sentiment als Kontraindikator für die Bitcoin-Kursentwicklung

Die Analyse zeigt, dass sich rund ein Viertel aller Krypto-Diskussionen weiterhin auf Bitcoin konzentriert, wobei inzwischen die positive Stimmung deutlich überwiegt. Dies lässt sich an der Relation positiver zu negativer Kommentare ablesen, die zuletzt stark zugunsten der Bullen ausschlug. Als das Sentiment im April noch negativ war, erwies es sich als Kontraindikator, und der Markt drehte nach oben.

Trotz der stabilen Bitcoin-Performance mahnt Santiment deshalb zur Vorsicht: Eine überhitzte Stimmung bei Altcoins könnte auf eine beginnende Gier im Markt hinweisen - mit bekannten Risiken und einer potenziellen Abkühlung bei Bitcoin. Der schnelle Wandel von Angst zu Gier innerhalb weniger Wochen ist ein klassisches Merkmal volatiler Marktphasen und könnte ein Signal für bevorstehende Korrekturen sein.

