Nach einem schwachen Jahr zieht die Nachfrage nach E-Autos in Deutschland wieder an. Eine neue Umfrage zeigt: Vor allem unter 45-Jährige und Bewohner:innen westlicher Bundesländer tendieren zunehmend zum Stromer. Die Elektromobilität steht in Deutschland offenbar vor einem Comeback. Wie der Spiegel berichtet, hat eine repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey ergeben, dass sich 30 Prozent der Befragten als nächstes Fahrzeug ein E-Auto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...