News von Trading-Treff.de BYD zieht mit einem sehr schönen Ergebnis in die neue Woche. Immerhin konnte das Papier am Freitag mit dem Gewinn in Höhe von 3,7 % einen deutlichen Sprung nach oben realisieren. Damit ist der Kurs der Aktie auf 43,94 € gesprungen. Somit liegt die Aktie bezogen auf die vergangenen fünf Handelstage nur noch mit relativ bescheidenen und vertretbaren 5 % hinten. Die Börsen haben sich weiterhin wegen der Trump-Debatten um China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...