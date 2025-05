News von Trading-Treff.de Die Deutz ist in beeindruckender Form. Das Unternehmen konnte sich am Freitag zwar nicht mehr ganz auf dem Niveau des Vortaages halten und verlor 0,29 %. Dennoch ist der Titel bei 6,79 € weit im Aufwärtstrend. Die Deutz ist sicherlich eine der großen Profiteure von der Aufrüstungswelle in Deutschland, die überhaupt erst in den kommenden Monaten und Jahren anziehen wird. Der Konzern produziert Antriebssysteme für Militärfahrzeuge, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...