Sui Blockchain zeigt beeindruckendes Wachstum: On-Chain-Daten belegen nachhaltigen Aufwärtstrend

Der Kryptomarkt erlebt wieder eine Phase des Optimismus, nachdem Bitcoin in dieser Woche einen Anstieg auf über 97.000 Dollar verzeichnen konnte und damit zu einer deutlich bullisheren Stimmung beigetragen hat. Während Bitcoin vor allem durch institutionelle Investoren angetrieben wird, richten Privatanleger ihren Blick verstärkt auf Altcoins mit Potenzial. Dabei sticht in letzter Zeit immer wieder Sui hervor. Der $SUI-Kurs ist allein im letzten Monat um über 40% gestiegen und hat damit auch etablierte Coins wie Solana übertroffen. Experten deuten an, dass dies erst der Anfang einer längerfristigen Entwicklung sein könnte.

Fundamentaldaten stützen die Sui-Rallye

Da der Kryptomarkt im Vergleich zum Aktienmarkt noch relativ niedrig bewertet ist, reicht hier schon deutlich weniger Kapital, um die Kurse massiv zu beeinflussen. Vor allem bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung können Kursschwankungen oft irrational sein. Wenn ein Hype um einen Coin entsteht, kann dies häufig ohne rationale Grundlage geschehen und genauso schnell kann der Kurs wieder in sich zusammenfallen. Bei Sui scheint dies allerdings nicht der Fall zu sein.

Wie der Krypto-Experte von Rundumbitcoin aufzeigt, ist der $SUI-Kurs nicht nur aufgrund eines kurzfristigen Hypes gestiegen - die On-Chain-Daten untermauern die nachhaltige Rallye. Der Total Value Locked (TVL) auf der Sui-Blockchain ist in den letzten zwei Monaten um rund 70% gestiegen, und auch das Stablecoin-Volumen hat einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Diese Kennzahlen deuten auf eine fundamentale Stärkung des Ökosystems hin.

Nutzerwachstum deutet auf langfristiges Potenzial

Die Daten zeigen, dass Sui sich nicht mehr nur im Gaming-Bereich stark positioniert hat, sondern auch im DeFi-Sektor ein extrem schnelles Wachstum verzeichnet. Die Nutzerzahlen sind zuletzt stark gestiegen, mit 1,5 Millionen aktiven Wallets allein in den letzten 24 Stunden. Diese beeindruckenden Zahlen machen deutlich, dass die Rallye durchaus noch länger anhalten könnte und $SUI in den kommenden Monaten ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

Unter den Top 20 Kryptowährungen könnte $SUI in den nächsten Monaten sogar der Top-Performer bleiben. Langfristig erscheint es durchaus realistisch, dass der Kurs auf 10 Dollar steigen und Sui seinen Weg in die Top 10 der größten Kryptowährungen finden könnte. Die Kombination aus technologischer Innovation und wachsender Nutzerbasis bildet eine solide Grundlage für weiteres Kurswachstum.

Solaxy Presale verzeichnet enormen Zulauf

Solana hat ebenfalls eine beeindruckende Entwicklung hinter sich und neue Maßstäbe in der Blockchain-Technologie gesetzt. Allerdings hat sich immer wieder gezeigt, dass auch Solana regelmäßig an seine Grenzen stößt. Bei hoher Auslastung kann die Blockchain im schlimmsten Fall stundenlang ausfallen oder Transaktionen regelmäßig abbrechen, was zu einem schlechten Nutzererlebnis führt und die Massenadaption erschwert. Solaxy will dieses Problem nun lösen, indem die Entwickler die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt bringen.

Der $SOLX-Token, der das Herzstück dieser neuen Layer-2-Technologie bildet, ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich. Die Nachfrage hat alle Erwartungen übertroffen - Anleger haben bereits über 33 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Damit zählt Solaxy zu den erfolgreichsten ICOs dieses Jahres, und die Aussichten für einen erfolgreichen Börsenstart stehen ausgezeichnet. Einige Analysten prognostizieren sogar einen Anstieg um mehr als das 10-fache nach dem offiziellen Launch.

