News von Trading-Treff.de Hier lacht die Börsenwelto vor Freude: Xiaomi hat sich inzwischen weiter nach oben geschoben. Das Unternehmen konnte sich zuletzt an den Börsen mit einem hohen Gewinn in Höhe von 8,89 % innerhalb einer Woche wieder deutlich über die Marke von sechs Euro schieben. Der Kurs ging mit einem Niveau in Höhe von 6,12 € in die Pause vor der neuen Woche. Damit hat der Titel in jeder Hinsicht überzeugt. Hier spricht schon die Statistik ...

