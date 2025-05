Mainz (ots) -Der Kurzfilm "Monument" (Deutschland 2024, 15 Minuten) von Maksim Avdeev gewinnt den 3satNachwuchspreis im Deutschen Wettbewerb der 71. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und umfasst das Angebot, den ausgezeichneten Beitrag im 3sat-Programm zu präsentieren.In der Begründung der Jury des Deutschen Wettbewerbs heißt es: "Der Film ist eine Reflexion über das Filmemachen selbst - als Akt des Empowerments und als Versuch, über das Unsagbare zu sprechen. In einer dokumentarischen Annäherung zwischen zwei Generationen wird ein Telefonat mit Familienvideos verflochten und zu einem vielschichtigen Spiegel familiärer, politischer und emotionaler Spannungen. Die Suche nach Verständigung wird zur Auseinandersetzung mit tradierten Werten und ideologischen Konstrukten, ohne einfache Antworten zu liefern. Durch das präzise Zusammenspiel von Ton und Bild, Gegenwart und Erinnerung, Nähe und Distanz entsteht ein offener Raum für Dialog, Zweifel und Transformation."Der Jury gehören in diesem Jahr an: Filmemacher Adrian Figueroa, Dramaturg Amos Ponger und die Kuratorin Giovanna Thiery.Anlässlich der 71. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen präsentiert 3sat sieben Wettbewerbsbeiträge aus den vergangenen Jahren in der 3satMediathek (https://www.3sat.de/film/dokumentarfilm/kurzfilme-100.html): "Heile Welt" von Kerstin Gramberg (2023), "Outside" von Maria Mayland (2024), "Wenn der Nebel kommt" von Laurentia Genske (2023), "Aribada" von Simon(e) Jaikiriuma Paetau und Natalia Escobar (2022), "Die Fuchskönigin" von Marina Rosset, "Sensitive Content" von Narges Kalhor (2023) und "Genosse Tito, ich erbe" von Olga Kosanovic 2021. Die Filme sind noch bis Montag, 28. Juli 2025, 23.59 Uhr, verfügbar.Pressekontakt:Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6025572