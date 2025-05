Krypto News: Ethereum auf den Spuren von Bitcoin - zumindest wenn es nach Vitalik Buterin geht

Ethereum ist die unbestrittene Nummer zwei im Kryptouniversum und trotzdem hat die Blockchain immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Vor allem bei der Skalierbarkeit, dem Transaktionsdurchsatz und bei den Gebühren tauchen immer wieder Herausforderungen auf, vorsichtig ausgedrückt. Ethereum ist derzeit lediglich in der Lage etwa 15 bis 30 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeiten - ein vergleichsweise niedriger Wert im Vergleich zum "Ethereum Killer" Solana, das, zumindest theoretisch, etwa 65.000 TPS verarbeiten kann.

Die Begrenzung resultiert aus der Architektur von Ethereum: Jeder Knoten im Netzwerk muss jede Transaktion verarbeiten und den aktuellen Zustand der Blockchain speichern, was die Skalierbarkeit massiv einschränkt. Besonders kritisch wird dieses Defizit bei hoher Netzwerkauslastung. In solchen Situationen steigen die sogenannten "Gas Fees" -und eine Transaktion kann dann enorm teuer werden. Ethereum ist für seine hohen Gas-Fees im Kryptouniversum berühmt-berüchtigt und die Nutzerfreundlichkeit wird ebenfalls immer wieder infrage gestellt. Auch Vitalik Buterin, der Schöpfer von Ethereum, sagt mittlerweile, dass die Blockchain zu kompliziert ist, was wiederum der Skalierbarkeit schadet - und der Nutzbarkeit des Netzwerks. Sein Ziel ist es jetzt, Ethereum so einfach zu machen wie Bitcoin.

Kommt jetzt Ethereum 2.0?

Dabei hat Ethereum in der jüngsten Vergangenheit durchaus einige Meilensteine knacken können. Mit "The Merge" wurde das Konsensprotokoll auf Proof-of-Stake umgestellt, und das Dencun-Upgrade leitete mit der Einführung von Proto-Danksharding eine neue Ära der Skalierbarkeit ein, indem es insbesondere Layer-2-Lösungen deutlich effizienter und kostengünstiger machte. Trotzdem will Buterin sein Netzwerk deutlich verschlanken und dafür die Ethereum Basisschicht überarbeiten, um die technische Komplexität deutlich zu reduzieren. Dieses Modell nennt er 3-Slot-Finalität, durch die komplizierte Mechanismen, die das Netzwerk unnötig aufblähen, einfach eliminiert werden. Das betrifft beispielsweise die Validatoren, deren Einsatz verschlankt werden soll. Wenn weniger Validatoren gleichzeitig aktiv sind, kann Ethereum eine einfachere und sicherere Methode einführen, um zu entscheiden, welche Version der Blockchain die richtige ist. Das hilft dabei, leichtere Programme (sogenannte Light-Clients) zu entwickeln, die weniger Rechenleistung brauchen, was das Netzwerk insgesamt schwerer angreifbar macht.

The effort to revamp Ethereum's consensus, historically called the beam chain, includes many opportunities to simplify consensus, while also increasing efficiency and security. pic.twitter.com/MIRpsbe48h - vitalik.eth (@VitalikButerin) May 3, 2025

Auch die Ethereum Virtual Machine steht auf dem Prüfstand. Buterin möchte zu einer anderen ZK-freundlichen Machine wechseln, die auf der RISC-V-Architektur basiert, die effizienter und einfacher ist. Ethereum zielt mit den angestrebten Verbesserungen vor allem auf die künstliche Intelligenz ab. Denn die Blockchain möchte gerne eine Schlüsselrolle bei der Lösung der dringendsten Probleme der künstlichen Intelligenz spielen. Der neue KI Agent MIND of Pepe hingegen möchte seinen Nutzern helfen, bessere Ergebnisse beim Trading zu erzielen.

Was ist MIND of Pepe?

MIND of Pepe ist ein autonom operierender KI Agent, der die Kryptomärkte durchleuchtet und die eingefangene Stimmung in konkrete Handelsempfehlungen verwandelt, bevor sie die breite Masse erreichen. Das Large Language Modell des KI-Agenten wurde auf die Sprache und Denkweise von Krypto-Tradern trainiert. Die Informationen liefert MIND of Pepe seinen Nutzern in Echtzeit. Das Projekt geht aber noch einen Schritt weiter. Die KI ist außerdem in der Lage, eigene Token zu erschaffen, die auf entdeckten Hypes basieren und zu denen Nutzer der Plattform exklusiven Vorab-Zugang erhalten.

Die Eintrittskarte zum exklusiven MIND of Pepe Universum ist der native Token MIND, der aktuell noch im Presale gekauft werden kann. Die Betonung liegt hier allerdings auf "Noch", denn der Vorverkauf ist mittlerweile auf die Zielgeraden eingebogen und unentschlossene Investoren müssen sich ein bisschen beeilen. Um früher Investor zu werden, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein MIND Token kostet 0,0037515 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder BNB. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. On top hat der MIND noch eine Stakingfunktion, die Early Bird Investoren vorbehalten ist. Derzeit sind 1,3 Milliarden Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 261 Prozent.

