Sui Market-Maker DeepBook Protocol stürmt die Krypto-Trends

Während SUI nach Solana als einer der härtesten Konkurrenten für Ethereum bezeichnet wird, konnte eine der führenden Infrastrukturlösungen des Netzwerkes mit ihrem Kursgewinn viele anderen Kryptowährungen über die vergangenen 30 Tage übertreffen. Warum der Coin so rapide gestiegen ist und es damit unter die führenden Kryptowährungen geschafft hat, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.

DeepBook Protocol entwickelt sich zur führenden Infrastruktur auf SUI

Von den Coins der Krypto-Trends konnte DeepBook Protocol über die vergangenen 30 Tage mitunter die höchsten Kursgewinne verzeichnen, wobei es beeindruckende 209,86 % und somit deutlich mehr als bei den meisten anderen Kryptowährungen waren. Zudem lag es sogar höher als die 201,27 % von Virtuals Protocol, dem besten Performer der Top 100.

Zudem hat es DeepBook Protocol damit nun in die Rangliste der hundert größten Coins geschafft. Dies dürfte dem Token künftig sogar eine größere Aufmerksamkeit und höhere Kurse bescheren.

https://twitter.com/DeepBookonSui/status/1912577645608313213

Angetrieben wird der DEEP-Coin unter anderem von der Tatsache, dass das führende Market-Marker-Projekt der Sui-Chain im April ein Upgrade auf der Version 3.1 durchgeführt hat. Mit diesem können die Pools künftig auch ohne vorherige Genehmigung erstellt werden, was den Handel beschleunigen dürfte.

Darüber hinaus wurde eine Reduktion der Handelsgebühren durchgeführt, womit die Taker-Gebühren indessen bis auf 0 bps gesenkt werden können. Außerdem fand eine Optimierung an der Matching-Engine statt, um für eine tiefere Liquidität und engere Spreads zu sorgen. All dies ist für die Implementierung in vor allem RWAs, Gaming und Co von größerer Relevanz, wobei auch für Interoperabilität gesorgt werden soll.

Jetzt DeepBook über Preisvergleich kaufen!

Ist DeepBook eine der besten Investmentideen?

Wie bereits erwähnt, ist DeepBook aktuell auf der SUI-Chain unter den Market-Makern führend. Deshalb wurde das DeepBook Protocol auch von einer Reihe von Sui-Projekten implementiert. Dies sind unter anderem Aftermath Finance, KyriaDEX, Cetus, FlowX, Turbos Finance, Hop Aggregator und 7k Aggregator.

Derzeit kommt es auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 464,77 Mio. USD, wobei sie vollständig verwässert bereits bei 1,86 Mio. USD liegt. Die Obergrenze für Kryptowährungen aus diesem Sektor lag im Falle von Uniswap bei bis zu 21,48 Mrd. USD und bei Curve DAO Token bei bis zu 2,40 Mrd. USD, wobei andere auch wesentlich weniger erreicht haben.

Chart von DeepBook | Quelle: CMC

Zwar handelt es sich bei SUI nicht um Ethereum, jedoch ist die Blockchain dank ihrer parallelen Verarbeitung deutlich schneller und günstiger. Darüber hinaus steigen die Bewertungen tendenziell aufgrund der Assetpreisinflation, sodass auch DeepBook eines Tages noch höhere Bewertungen erlangen kann. Basierend auf der Marktkapitalisierung von Curve und Uniswap sind 129 % bis 1.155 % möglich.

Allerdings hat der Wettkampf um die Marktführerschaft zugenommen. So könnten auch bisherige Anbieter wie Uniswap SUI implementieren. Ebenso entwickelt sich auch das Solana-Ökosystem unentwegt weiter. Für dieses wurde nun von Solaxy die erste Skalierungslösung herausgegeben, welche ähnlich wie DeepBook das Ökosystem schneller und günstiger sowie darüber hinaus sicherer gestalten soll.

Jetzt frühzeitig in DeepBook investieren!

Solaxy könnte Solana Vorsprung gegenüber Sui ausbauen lassen

Schaut man auf die wichtigsten Kennziffern für die Adoption des Web3, so sind dies vor allem die aktiven Nutzer, ihr Transaktionsvolumen und die damit eingenommenen Gebühren. Um Solana noch attraktiver aufzustellen, wurde inzwischen die neue Skalierungslösung Solaxy gestartet, welche unter anderem mit Rollups und zkProofs für eine bessere Skalierung sorgen will.

Dafür werden bei einer hohen Netzwerklast die Transaktionen auf die Sidechain ausgelagert, um Solana zu entlasten. Danach werden sie gemeinsam auf der Layer-1 gespeichert. Zudem sollen mit Hyperlane die Gräben zu anderen Blockchains überwunden und eine bessere Adoption ermöglicht werden.

Einer der größten Vorteile von Solaxy ist, dass damit die bisherigen Schwachstellen von Solana eliminiert werden sollen, welche der größeren Mainstream-Adoption im Wege standen. Denn das institutionelle Klientel hat kein Interesse an einer Chain, bei der Transaktionen auf unbestimmte Zeit verzögert werden oder es zu einem Totalausfall kommt, wenn Milliarden im Spiel sind.

Darüber hinaus haben sie auch einige Richtlinien und Gesetze bezüglich des Bankenschutzes und des Datenschutzes einzuhalten. Da Blockchains in der Regel transparent sind, hat das Team von Solaxy mithilfe von zkProofs für die Lösung des Problems gesorgt. Schließlich werden vulnerable Daten bei ihrer Verifizierung nicht preisgegeben.

Ähnlich wie DeepBook zur führenden Infrastruktur von Sui wurde, könnte dies als Nächstes für Solaxy der Fall sein. Demnach ist ein Kursgewinn von 8x möglich, im Vergleich zu Uniswap sogar von 174x. Somit ließe sich ein Investment in Höhe von 1.000 USD in bis zu 174.000 USD verwandeln - ohne Berücksichtigung der Inflation.

Schnelle Investoren können den $SOLX-Coins noch über den Vorverkauf unter dem späteren Markteinführungspreis erhalten. In der jetzigen Phase werden sie für einen Preis von 0,001714 USD angeboten. Dieser wird allerdings nur noch für weniger als 22 Stunden zur Verfügung stehen. Zudem sinkt die Staking-Rendite von aktuell 121 % schrittweise.

Jetzt noch während Solaxy-Presale investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.