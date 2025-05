Osnabrück (ots) -Linken-Star Heidi Reichinnek fremdelt mit der Hauptstadt. "Berlin ist nicht meins, trotz der Politik jetzt", sagte sie in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"."Ich bin bodenständig", betonte die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken. "Was ich verkörpern möchte, ist etwas Ehrliches, auf Augenhöhe", erklärte sie. In Umfragen schneidet Reichinnek aktuell als beliebteste deutsche Politikerin ab. Wie auch ihre Fraktionskollegen lasse sich "nicht davon blenden, was in Berlin so an Polit-Zirkus passiert", erklärte die 37-Jährige.Wohler fühlt sie sich in ihrer Wahlheimat Osnabrück. Dort habe sie seit zehn Jahren ihre Wohnung, ihr Umfeld und ihren Partner, den sie nach Wahlkampf und Bundestagswahl jetzt wieder häufiger zu sehen hoffe. "Ich bin in Osnabrück sehr glücklich", sagte die Linken-Politikerin.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6025584