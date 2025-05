MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Lkw-Kontrollen

Wenn die Polizei heute ihre Lkw- und Bus-Kontrollwoche startet, kann man ihr eines nicht vorwerfen: Abzocke. Im Gegenteil - Kapitäne der Landstraße, die mit schrottreifen Lkw, mit zu schwerer Ladung oder übernächtigt in die Kontrollen fahren, sind nach der Ankündigung der europaweiten Aktion selbst schuld - Zeitdruck hin oder her. Vielmehr stellt sich die Frage, was die Behörden mit der Ankündigung von Schwerpunktkontrollen bezwecken. Ist es wirklich nur das lobenswerte Vorhaben, die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen? Oder spielt nicht auch der Wunsch eine Rolle, einen Tätigkeitsnachweis zu erbringen und das Image der Sicherheitsbehörden aufzupolieren? Letzteres könnte die Ankündigungsfreudigkeit erhöhen. Würden Kontrollen ohne Vorwarnung stattfinden, wären die Ergebnisse authentischer - und noch erschreckender. Aber wollen die Behörden das überhaupt? Schon der ebenfalls angekündigte "Blitzermarathon" im April hat dem Vernehmen nach manche Dienststelle an personelle Grenzen gebracht/yyzz/DP/zb