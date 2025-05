© Foto: Jeff Moore - picture alliance / empics

Die Zollquerelen von Donald Trump sind nicht spurlos am britischen Leitindex vorbeigegangen. Der FTSE 100 erholt sich aber in Windeseile. 15 Tage in Folge aufwärts - rund 1000 Punkte Plus. 3 Werte treiben den Index an!Der alte Rekord des FTSE 100 stammt aus dem Jahr 2017. Damals verzeichnete der britischen Leitindex 14 Gewinntage in Folge. Freitag wurde die Gewinnserie um einen Tag ausgebaut. Damit dürfte das Ende der Fahnenstange aber noch lange nicht erreicht sein. Auf Jahressicht liegt das wichtigste britische Börsenbarometer gerade einmal etwas mehr als fünf Prozent im Plus. Susannah Streeter, Leiterin für Finanzen und Märkte bei Hargreaves Lansdown, sieht gute Chancen dafür, dass der …