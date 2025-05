Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Millionen Menschen sind an Diabetes Typ 1 oder Typ 2 erkrankt und brauchen regelmäßige Informationen, um den Diabetes gut im Griff zu haben. Was es für analoge und digitale Möglichkeiten gibt, weiß Marco Chwalek:Sprecher: Nach der Diagnose Diabetes hat man meist viele Fragen zu der chronischen Krankheit, die einem nicht alle in der Praxis einfallen. Die Antworten findet man dann sowohl online als auch analog. Wir haben Aglaja Adam vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" gefragt, wo man sich digital informieren kann:O-Ton Aglaja Adam: 26 sec."Viel Austausch findet zum Beispiel in den sozialen Medien statt, auf Instagram oder TikTok. Zu lesen und zu sehen, wie andere Menschen ihren Diabetes managen, kann motivieren und inspirieren. Aber man sollte man immer kritisch bleiben, nicht alles nachmachen - auch wenn die Tipps verführerisch klingen - und keinesfalls die Therapie eigenmächtig verändern. Es ist wichtig, sich zu fragen, woher kommen denn die Informationen und gibt es dafür auch verlässliche Quellen."Sprecher: Um besser mit der Krankheit umzugehen, gibt es auch zahlreiche Apps, wie ein Diabetes Tagebuch, Messungen der Blutzuckerwerte oder der Ernährung und Bewegung. Warum sollte man trotzdem eine Schulung vor Ort mitmachen?O-Ton Aglaja Adam: 21 sec."Schulungen sind auf jeden Fall wichtig, um die Diabetes-Erkrankung besser zu verstehen und zu lernen, mit ihr zu leben. Da gibt es ein großes Angebot. Neben Grundwissen werden spezielle Themen wie Unterzuckerung, Sport mit Diabetes oder Folgeerkrankungen vermittelt. Empfehlenswert sind Schulungen in der Gruppe, denn der Austausch mit anderen ist sehr wertvoll und tut gut."Sprecher: Ärzte können sowohl Schulungen als auch digitale Helfer verordnen, aber wer trägt die Kosten?O-Ton Aglaja Adam: 12 sec."Nach der Diabetes-Diagnose übernehmen die Krankenkassen in der Regel eine Schulung. Übrigens, übernehmen viele Krankenkassen auch einige Apps, die speziell für Menschen mit Diabetes gemacht sind."Abmoderation: Manche Kassen bieten auch selber Online-Schulungen mit einem eigenen Coach an, berichtet der "Diabetes Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6025595