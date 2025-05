News von Trading-Treff.de Palantir geht mit einer beeindruckenden Vorstellung in der vergangenen Woche in dieser Woche in das neue Rennen. Der Titel hat einen Kurs in Höhe von 109,74 € erreicht. Damit schloss in der vergangenen Woche der Handel bei einem Plus von 3,96 %. Es fehlen noch rund zehn Euro, um mit der Marke von 120 € das nächste Allzeithoch zu realisieren. Die vergangene Woche insgesamt schloss das Unternehmen mit einem Plus in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...