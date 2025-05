Lübeck (ots) -Die PeakAvenue GmbH gibt die Übernahme des renommierten Softwareunternehmens APIS Informationstechnologien GmbH bekannt. Mit diesem strategischen Schritt baut PeakAvenue seine Marktposition für durchgängige Engineering- und Qualitätsmanagementsysteme weiter aus und erweitert das Portfolio der PeakAvenue Softwarefamilie.APIS mit Sitz in Wörth zählt mit seiner etablierten Kundenbasis weltweit zu den führenden FMEA-Software Anbietern und bringt hochspezialisiertes Know-how mit. Die Lösungen von APIS werden künftig integraler Bestandteil der PeakAvenue-Produktfamilie e1ns, Quality Center und Isograph sein.Expertise, Branchenverständnis und Marktfeedback des APIS-Teams fließen gezielt in die Weiterentwicklung der PeakAvenue-Plattform ein. Ziel ist es, die FMEA innerhalb des "Digital Thread" noch weiter zu stärken und damit Kunden langfristig eine noch umfassendere Lösung für den gesamten Produktlebenszyklus zu bieten.Ulrich Mangold, CEO von PeakAvenue: "Wir freuen uns sehr, die Übernahme von APIS bekannt zu geben - einem renommierten Anbieter erstklassiger FMEA-Software. Diese strategische Erweiterung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der PeakAvenue-Plattform dar. Durch die Integration der führenden FMEA-Kompetenzen von APIS in unsere cloudbasierte Lösung werden wir den Kundennutzen erheblich steigern. Die Integration ermöglicht nahtlos vernetzte Qualitätsprozesse, den Zugang zu intelligenten, KI-gestützten Lösungen sowie eine audit-sichere Datenspeicherung - und unterstreicht damit unser Engagement für ein intelligenteres und stärker integriertes Engineering- und Qualitätsmanagement."Peter Rosenbeck und Julia Dietz, Co-CEOs von APIS, freuen sich: "Der Verkauf von APIS an PeakAvenue stellt für uns einen bedeutenden Schritt in unserer Unternehmensgeschichte dar. Wir freuen uns, dass unser Unternehmen und unsere Lösungen nun in einem so zukunftsorientierten und innovativen Umfeld weitergeführt werden. Wir sind davon überzeugt, dass APIS enorm davon profitieren wird, Teil dieser neuen, globalen Kraft zu sein - und dass wir zusammen neue Maßstäbe in der Welt des Engineering- und Qualitätsmanagements setzen werden. Diese Partnerschaft wird einen echten Mehrwert für unsere Mitarbeiter, Kunden und die gesamte Branche schaffen."Dorian Berndt, Investment Director bei Main Capital Partners: "Seit dem Beginn unserer Partnerschaft mit PeakAvenue haben wir eng mit dem Managementteam zusammengearbeitet, um eine einheitliche Strategie und Vision zu entwickeln. Die Übernahme von APIS ist ein weiterer Meilenstein in unserer Digital-Thread-Strategie und bringt uns dem Ziel näher, der weltweit führende Softwareanbieter im Bereich der funktionalen Sicherheit, des Qualitätsmanagements und der FMEA-Software zu werden."Über PeakAvenuehttps://www.peakavenue.de/PeakAvenue GmbH ist ein innovatives deutsches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Lübeck, das sich auf Engineering- und Qualitätsmanagementlösungen spezialisiert hat. Mit dem Ziel, neue Maßstäbe entlang des Produktlebenszyklus zu setzen, unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, in einem zunehmend komplexen Umfeld intelligenter und effizienter zu arbeiten. Durch die strategische Integration führender Unternehmen in den Bereichen RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), Risikomanagement und Qualitätsmanagementsysteme (QMS) bietet PeakAvenue eine einheitliche, benutzerfreundliche Plattform, die den gesamten digitalen Produktdatenfluss unterstützt. Die modulare Integration innerhalb der Plattform wirkt dabei wie ein verbindendes Element für die Prozesse der Kunden. Mit über 30 Jahren Branchenerfahrung betreut PeakAvenue weltweit mehr als 2.500 Kunden.Über APIShttps://www.apis.de/APIS wurde 1988 gegründet und ist ein marktführender Softwareanbieter im Bereich der FMEA-Software. Mit rund 50 Mitarbeitern in drei Niederlassungen in Deutschland, den USA und China bietet APIS Anwendungen für die funktionale Sicherheitsanalyse, FMEA, FTA und Design Review by Failure Mode. Die Software von APIS wird von mehr als 1.500 Unternehmen weltweit eingesetzt, wobei die Kunden aus verschiedenen Branchen wie Transport, Telekommunikation, Elektronik und Automotive stammen.Über Main Capital Partnershttps://main.nl/Main Capital Partners mit Sitz in den Niederlanden investiert in Produkt-Software-Unternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen und Erfolgsbilanzen, hohen wiederkehrenden Umsätzen, ausgeprägter Marktpositionierung und langfristigem Wachstumspotenzial. Als führender Software-Investor in den Benelux-Ländern, der DACH-Region und den nordischen Ländern arbeitet Main Capital eng mit den Managementteams seiner Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltiges Wachstum zu realisieren und exzellente Softwaregruppen aufzubauen. 