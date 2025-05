The following instruments on XETRA do have their first trading 05.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.05.2025Aktien1 CH0029850754 Addex Therapeutics S.A.2 CH1270609584 Compagnie financière Tradition S.A. 2. Linie3 US21874A1060 Core Scientific Inc.4 CA83336J3073 Snow Lake Resources Ltd.5 CA9129371097 Universal Digital Inc.Anleihen1 FR001400ZE74 BNP Paribas S.A.2 FR001400ZE90 BNP Paribas S.A.3 FR001400ZGD7 Electricité de France S.A.4 FR001400ZGE5 Electricité de France S.A.5 BE6363869874 Ethias Vie6 US517834AM90 Las Vegas Sands Corp.7 US718172DT37 Philip Morris International Inc.8 XS3065236609 Skandinaviska Enskilda Banken AB9 XS3063724754 VISA Inc.10 FR001400ZEK7 Carrefour S.A.11 XS3028067729 eircom Finance DAC12 US517834AN73 Las Vegas Sands Corp.13 US718172DU00 Philip Morris International Inc.14 XS3067990450 Swedbank AB15 US91324PBN15 UnitedHealth Group Inc.16 XS3063464070 Uzbekneftegaz JSC17 XS3063724598 VISA Inc.18 XS3063725058 VISA Inc.19 XS3064430385 Alphabet Inc.20 AT0000A3LM29 Erste Group Bank AG21 IT0005648149 Italien, Republik22 US718172DR70 Philip Morris International Inc.23 XS3063752888 Tyco Electronics Group S.A.24 XS3061312909 Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC25 XS3061310101 Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC26 FR001400ZGF2 Electricité de France S.A.27 US4581X0EV68 Inter-American Development Bank28 US459058LT86 International Bank for Reconstruction and Development29 XS3061479435 MBH Bank Nyrt.30 AT0000A3LM94 Oberösterreichische Landesbank AG31 XS3060305235 TDC Net A/S32 AT0000A3K955 UBM Development AG33 XS3063724325 VISA Inc.34 XS3066590574 Wintershall Dea Finance 2 B.V.35 US459058LU59 International Bank for Reconstruction and Development