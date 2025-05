Von der Deutschen Bank bis Microsoft über Meta - die Liste der Vorstände von Unternehmen ist lang, die zwar über schwierige Rahmenbedingungen klagen, aber zeitgleich in der Lage sind, sehr gute Quartalsergebnisse vorzulegen. Die Unternehmenslandschaft ist in den USA wie auch hierzulande widerstandsfähig genug, um sich auf die neuen, schwierigen politischen Rahmenbedingungen einzustellen. Eine hohe Resilienz der Unternehmen weist dem DAX den weiteren Weg nach oben.

Donald Trump bekommt seine Deals, Unternehmen verkünden Milliardeninvestitionen in den USA. Bei den Privatanlegern sehen wir eine zunehmende Angst, den Bullenmarkt zu verpassen, während sich Fondsmanager mit hohen Investitionsquoten in ihrer unverändert bullischen Einschätzung bestärkt sehen. Rückblickend war der Einbruch der Kurse im DAX im April eine normale Korrektur in einem intakten Bullenmarkt.

Solche Korrekturen zählen zu den stärksten Kursrückgängen am Aktienmarkt. Dass Trumps Handelsdrohungen sie begleiteten, ließ die Verluste noch dramatischer erscheinen. Doch weder im März noch im April hat der DAX einen Monatsschluss unter 22.200 Punkten generiert. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und mit ihm der Bullenmarkt, der im Herbst 2023 begonnen hat. Damit steht auch weiterhin das mittel- bis langfristige Kursziel von 26.800 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt geht gestärkt aus der Korrektur im April hervor. Die Hoffnung auf einen Handels-Deal mit den USA gepaart mit fiskalpolitischen Anreizen und weiteren Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank ist eine verführerische Mischung für die Anleger.

