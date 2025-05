Der dänische Biopharma-Riese Novo Nordisk ist auf dem Weg zur geplanten Zulassung seiner Abnehmspritze Wegovy in Tablettenform in den USA einen wichtigen Schritt weiter. Die Aktie kann damit die jüngste Erholungsbewegung fortsetzen. Indes richtet sich der Fokus bereits auf die bevorstehenden Quartalszahlen, die das Unternehmen am Mittwoch (07. Mai) vorlegen will.Die US-Gesundheitsbehörde hat Ende der vergangenen Woche den Zulassungsantrag für Wegovy in Tablettenform akzeptiert. Das sogenannte GLP-1-Medikament ...

Den vollständigen Artikel lesen ...