Zürich (ots) -Synpulse, eine führende Beratung für die Finanzdienstleistungsbranche, gibt heute die Ernennung von Jieke Pan zum Chief Technology Officer (CTO) bekannt. Jieke Pan ist ein leidenschaftlicher Technologieleader mit über 20 Jahren Erfahrung in digitaler Transformation, Produktinnovation und Engineering Excellence.Jieke Pan ist erfahrener CTO - er hat einige hyper-kollaborative, auf Qualität ausgerichtete Engineering Teams im Finanzsektor aufgebaut. In den letzten zehn Jahren war er CTO der digitalen und Software-Division von Hexaware für EMEA / APAC und diente zudem als CTO Advisor und Enterprise Architect für namhafte Kunden im Finanzdienstleistungs-, Banken- und Versicherungssektor.Die Ernennung von Jieke Pan zum CTO folgt dem erfolgreichen Start von Synpulse8, dem Tech-Haus der Beratungsfirma, im Jahr 2022. Zu den bemerkenswerten Erfolgen zählen die Einführung des Synpulse8 Wealth Cockpit bei einer Bank in Thailand, die Einführung des OpenWealth API Standards bei LGT und der Start der Rückversicherungs-Underwriting-Workbench für MS Reinsurance. Synpulse8 schafft nahtlose digitale Lösungen, zugeschnitten auf die Finanzdienstleistungsbranche."Ich freue mich, zu Synpulse8 zu stossen und das Team in die Zukunft zu führen. Gemeinsam werden wir PULSE8 auf das nächste Level bringen und Künstliche Intelligenz nutzen, um sich den wachsenden Bedürfnisse der Finanzdienstleistungsbranche anzupassen", äussert Jieke Pan.Jieke wird das globale Engineering Team von Synpulse8 leiten, um massgeschneiderte digitale Lösungen, innovative Produkte und Managed Platforms in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zu erarbeiten. In seiner Rolle bei Synpulse wird er für die globalen Technologieangebote des Unternehmens verantwortlich sein. Sein Fokus liegt darauf, PULSE8 zu einer robusten Lösungsplattform weiterzuentwickeln, die Innovationen in der Finanzdienstleistung vorantreibt. PULSE8 ist eine Orchestrierungsplattform, die nahtlos mit Legacy Systems integriert, Daten effizient extrahiert und vereinheitlicht, um massgeschneiderte Lösungen zu schaffen. PULSE8 wird mit Künstlicher Intelligenz erweitert, um dem steigenden Bedarf an fortschrittlichen Technologielösungen in der Finanzbranche gerecht zu werden."Die Ernennung von Jieke Pan zum CTO ist ein wichtiger Meilenstein für Synpulse8. Seine umfangreiche Erfahrung in digitaler Transformation und Engineering Excellence wird entscheidend dazu beitragen, unser Angebot voranzutreiben", sagte Salomon Wettstein, Managing Partner bei Synpulse und Co-CEO von Synpulse8. "Mit Jieke an der Spitze sind wir bereit, unsere Technologieangebote zu verbessern und eine kollaborative Kultur zu fördern, die unsere Dienstleistungen im Finanzsektor stärken werden", fügte Raphael Bianchi, Senior Partner bei Synpulse und Co-CEO von Synpulse8, hinzu.Pressekontakt:Laura Schilliger, Communications Manager Europa/Americaslaura.schilliger@synpulse.com+4144 802 20 00Original-Content von: Synpulse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057298/100931048