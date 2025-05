Berlin (ots) -PayPal weitet sein Angebot in Deutschland auf das Bezahlen an der Ladenkasse aus. Ab diesem Sommer können Verbraucher:innen alle Funktionen, die sie an PayPal schätzen, beim Bezahlen im Geschäft nutzen.An der Ladentheke mit einem einfachen Tippen mit PayPal bezahlenIn den kommenden Wochen wird PayPal seine erste kontaktlose mobile Wallet starten - mit Deutschland als weltweit erstem Markt. Über die neueste Version der PayPal-App (für iOS und Android)[1] können Verbraucher:innen künftig überall dort, wo kontaktlose Mastercard-Zahlung akzeptiert werden, sicher und bequem per Smartphone und "Tap to Pay" bezahlen. Zudem erhalten Kund:innen erstmals in der PayPal-App eine Gesamtübersicht ihrer Online- und Offline-Einkäufe.Mit PayPal Ratenzahlung To Go die Kosten aufteilenVerbraucher:innen werden künftig mit der neuesten Version der App Einkäufe im Laden flexibel per "Ratenzahlung To Go" bezahlen können - eine Premiere in Europa. Kund:innen können in Raten über drei, sechs, zwölf und 24 Monate bezahlen. Verbraucher:innen können jederzeit schnell und flexibel in der PayPal-App einen Antrag stellen und die Kosten für größere Einkäufe im Geschäft ganz nach ihren Bedürfnissen und ohne Umwege aufteilen.Kontaktlos bezahlen und Prämien sichernVerbraucher:innen können Angebote in der PayPal-App aktivieren, um Cashback zu erhalten. Einmal aktiviert, erhalten Verbraucher:innen Cashback bei zahlreichen Top-Marken in Deutschland, wenn sie mit der PayPal-App kontaktlos bezahlen[2]. PayPal wird dazu in den kommenden Wochen mehr bekanntgeben."Je weiter sich die Technologie entwickelt, desto schwerer sind die Vorteile digitalen Bezahlens zu ignorieren", sagt Jörg Kablitz, Managing Director, PayPal Deutschland, Österreich und Schweiz. "Bargeld spielt weiter eine Rolle, jedoch wissen wir, dass viele Verbraucher:innen und Unternehmen bereit sind, für innovative Alternativen. Wir sind überzeugt: PayPal hat mehr zu bieten als Bargeld. Unsere App macht das Bezahlen per Smartphone im Geschäft einfach und sicher. Kund:innen können flexibel entscheiden, wie und wann sie zahlen - und können dabei sogar Geld sparen."Kablitz ergänzt: "Das ist die bislang größte Investition von PayPal in die Produktentwicklung für unsere Kund:innen in Deutschland. Wir freuen uns sehr auf den bundesweiten Start in den kommenden Wochen."[1] Mit der PayPal-App können Kunden in Geschäften kontaktlos mit einer PayPal-Karte bezahlen.[2] Der Cashback wird in Form von Punkten gutgeschrieben. Diese können via PayPal-Online-Zahlung eingelöst oder gegen PayPal-Guthaben eingetauscht werden.Pressekontakt:Matt Crowhurst (Englisch)PayPalmcrowhurst@paypal.com+44(0)797/1301.874Hendrik Stamm (Deutsch)Edelman GmbHpaypal.presse@edelman.com+49(0)221/8282.8177Original-Content von: PayPal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61091/6025642